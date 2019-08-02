Освобождение Азиза Батукаева. Зарылбек Рысалиев помещен под домашний арест

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения депутату Жогорку Кенеша Зарылбеку Рысалиеву.

Напомним, что в 2013 году он занимал должность председателя Государственной службы исполнения наказаний.

Когда Зарылбек Рысалиев был задержан, неизвестно. В каком качестве он проходит по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева и какое обвинение ему предъявлено, также неизвестно. Только сегодня стало известно, что суд изменил ему меру пресечения и принял решение поместить Зарылбека Рысалиева под домашний арест.

Уголовное дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, бывшие министр здравоохранения Динара Сагинбаева, советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев, вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, спецпрокурор Майрамбек Акматалиев, генпрокурор Аида Салянова и другие.

Еще один подозреваемый в причастности к освобождению преступника, бывший секретарь Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев бесследно исчез. Его объявили в розыск.