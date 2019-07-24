Колонна провожающих Алмазбека Атамбаева прибыла в Кант

Колонна провожающих бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева прибыла в Кант. На российскую авиабазу никого, кроме политика и сопровождающих его депутатов Жогорку Кенеша Мурадыла Мадеминова, Ирины Карамушкиной и Асель Кодурановой, не пустили.

Провожающие выстроились перед КПП. Развернули флаги. Алмазбек Атамбаев должен вернуться в Бишкек завтра в 19.00.

Он так и не сказал, с кем он планирует встретиться в Москве.

Отметим, что парламент снял неприкосновенность с бывшего главы государства. Ему пришли три повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, однако Алмазбек Атамбаев наотрез отказался являться в правоохранительные органы.