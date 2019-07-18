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Общество

Алмазбеку Атамбаеву принесли еще одну повестку. Уже третья

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву принесли еще одну повестку в Следственное управление МВД. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что третью повестку его представителю вручили сегодня участковый и начальник поселкового отдела милиции. Он должен явиться завтра к 10.00. 

Отметим, это третья повестка за последние 10 дней. По предварительным данным, Алмазбек Атамбаев приглашен на допрос по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева. 

Напомним, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.
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