Алмазбеку Атамбаеву принесли еще одну повестку. Уже третья

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву принесли еще одну повестку в Следственное управление МВД. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что третью повестку его представителю вручили сегодня участковый и начальник поселкового отдела милиции. Он должен явиться завтра к 10.00.

Отметим, это третья повестка за последние 10 дней. По предварительным данным, Алмазбек Атамбаев приглашен на допрос по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

Напомним, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.