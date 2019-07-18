Бывший президент Алмазбек Атамбаев не пойдет завтра на допрос в МВД. Об этом 24.kg сообщил представляющий его интересы юрист Сергей Слесарев.
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Отметим, это третья повестка за последние 10 дней. По предварительным данным, Алмазбек Атамбаев приглашен на допрос по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева.
Напомним, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.