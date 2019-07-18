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Общество

Алмазбек Атамбаев не пойдет завтра на допрос

Бывший президент Алмазбек Атамбаев не пойдет завтра на допрос в МВД. Об этом 24.kg сообщил представляющий его интересы юрист Сергей Слесарев.

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По его словам, он еще не видел очередную повестку, которую его доверителю доставили сегодня. Юрист считает, что являться для дачи свидетельских показаний Алмазбек Атамбаев не должен. «Я намерен подготовить письмо министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву и объяснить, что вызывать Атамбаева на беседу в милицию следователи не имеют права. Поскольку у него неприкосновенность и приглашения такого рода противозаконны», — сказал Сергей Слесарев.

Отметим, это третья повестка за последние 10 дней. По предварительным данным, Алмазбек Атамбаев приглашен на допрос по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева. 

Напомним, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.
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