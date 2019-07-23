Бывший президент Алмазбек Атамбаев прокомментировал конфликт на кыргызско-таджикской границе.

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По его словам, сегодняшние власти думают только о своем кармане и своей семье, а не о стране, а вот когда он был главой государства, приграничные противоречия успешно разрешались и переговоры по демаркации и делимитации с Эмомали Рахмоном выходили на финишную прямую.

«Лучше специалиста, чем Курбанбай Искандеров, по границам не было. Но его уволили. А почему? Потому что правду в лицо говорил. Мне больно за то, что стало с республикой», — посетовал Алмазбек Атамбаев.

Отметим, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали местные жители, милиционеры и пограничники. Они госпитализированы в больницу Баткена. Девять человек получили огнестрельные ранения. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения. Более 300 жителей села Ак-Сай эвакуированы в Баткен.