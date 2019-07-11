Даже президент должен сидеть в тюрьме. Что еще говорил Алмазбек Атамбаев

Бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Пока в качестве свидетеля. Однако он заявил, что не пойдет в милицию. По словам бывшего главы государства, он «участвовать в этом цирке не собирается», поскольку не доверяет ни следствию, ни судам.

24.kg решило напомнить, что Алмазбек Атамбаев в разные годы говорил о судебной системе, реформах и служителях Фемиды в Кыргызстане.

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В должность президента Алмазбек Атамбаев вступил в декабре 2011 года. Уже в январе 2012-го во время встречи с тогдашним главой государства он отмечал, что вскоре в республике начнется масштабная судебная реформа. Тогда же была образована Комиссия по выработке согласованных предложений по дальнейшему реформированию судебной системы КР. Была принята программа по укреплению судебной системы, рассчитанная на пять лет. Ее реализацию поддержали многие международные институты, в том числе представители посольства США, USAID и Международной организации по праву развития (IDLO).

На встрече с ними Алмазбек Атамбаев отметил:

Работа закипела. В августе создали Совет по судебной реформе при президенте. Сформировали Совет судей и Совет по отбору судей. Взялись за перекраивание уголовно-процессуального и исполнительного законодательства.

По итогам года Алмазбек Атамбаев был вполне доволен проведенной работой и решительно настроен реформировать суды дальше. О чем сообщил на итоговой пресс-конференции в декабре 2012-го.

В марте 2013 года, поздравляя представителей судебного корпуса с профессиональным праздником, Алмазбек Атамбаев заявил: «Мы сделали первые шаги к своей цели. Многое предстоит еще сделать. Наши суды должны еще стать поистине справедливыми и доступными».

Тогда же он высказался о судебном процессе по событиям 3 октября 2012-го, когда три члена фракции «Ата-Журт» Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров и Талант Мамытов были привлечены к уголовной ответственности за попытку захватить «Белый дом».

Между тем в стране продолжались судебные процессы по апрельским и июньским событиям 2010 года. Международные правозащитники били тревогу, что судебная система Кыргызстана зависима от властей и решения выносит под диктовку. В частности, правозащитная организация Human Rights Watch обратила внимание лидеров Евросоюза на дело Азимжана Аскарова и призывала власти «положить конец безудержному насилию в зале суда, от которого страдает система правосудия в республике».

Под соусом реформирования судебной системы бывший глава государства пошел даже на изменение Основного закона. Эту фразу Алмазбек Атамбаев произнес в декабре 2014-го:

Основной закон в итоге поменяли — референдум состоялся 11 декабря 2016 года, а суды особо не изменились.

В 2015-м эксперты уже констатировали, что реформа судебной системы провалилась. Однако Алмазбек Атамбаев продолжал радоваться плодам своей деятельности, хотя отчасти признавал, что процесс еще не завершен. Он отметил, что в Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызстана среди задач много пунктов о судах.

Но президент продолжал утверждать, что суды стали независимыми и справедливыми. На съезде судей в феврале 2016 года он, как обычно в своей манере, определил основные направления и заметил:

Однако для пущего эффекта Алмазбеку Атамбаеву не хватало лишь переписать Конституцию, о чем он заявил в декабре 2016-го:

«Реформа еще долго будет идти. После референдума, думаю, начнутся реальные подвижки», —сообщил тогда Алмазбек Атамбаев.

Референдум состоялся. Приняты новые кодексы, которые еще долго будут создавать проблемы правоохранительным органам, судам и адвокатам. «Судьи не могут приспособиться и не успевают изучать новые законы. Они принимаются пачками. Нарекания к новым УК, УПК, УИК возникли потому, что депутатам не дали обсудить их», — заявила недавно юрист и глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

Алмазбек Атамбаев же до последнего дня своего правления продолжал утверждать, что реформа прошла успешно. «Принятые за последние годы новые кодексы и законы в сочетании с изменениями в порядке отбора и назначения судей, а также меры по увеличению объемов финансирования и укреплению материально-технической базы судебной системы создают совершенно другую, новую основу для отправления правосудия», — сказал он на 12-м заседании Совета по судебной реформе за два месяца до своего ухода с поста главы государства.

Однако уже спустя год Алмазбек Атамбаев заговорил совсем по-другому. Теперь суды у нас «действуют по указке сверху». И отвечать за свои деяния, как он сам и обещал, будучи президентом, он не хочет. На допросы не ходит. Накануне ему принесли еще одну повестку. И предстать перед судом тоже не желает, поскольку не считает их справедливыми и независимыми.

И свои же слова, сказанные сразу после избрания главой государства, Алмазбек Атамбаев, похоже, забыл:

Получается, все годы его правления и попытки реформировать суды не увенчались успехом.

Нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков тоже взялся за суды. Он, как и его предшественник, полон сил и воли сделать систему отправления правосудия независимой и справедливой. И считает, что препятствий для реформы нет. Судить об этом будем после 2023 года?