Первые итоги судебной реформы подвел президент Кыргызстана

Президент Алмазбек Атамбаев считает, что в Кыргызстане запущена национальная система правосудия. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета по судебной реформе.

Глава государства уверен, что в стране созданы правовые основы и осуществлен запуск процесса формирования нашей собственной национальной системы правосудия. Основана она на принципах справедливости и верховенства закона. В ходе заседания Алмазбек Атамбаев отметил, что впервые с 2012 года члены Совета по судебной реформе собрались не для обсуждения законопроектов, а для подведения итогов ключевого этапа в процессе реформирования судебной системы Кыргызстана.

Советом по судебной реформе инициирована разработка и организовано широкое обсуждение и дальнейшая доработка 38 важнейших законопроектов.

«Благодаря проделанной за пять лет работе Кыргызстан имеет сегодня принятые Жогорку Кенешем семь новых кодексов, в том числе Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс. Впервые приняты Административный процессуальный кодекс, Кодекс о нарушениях, Кодекс о проступках, а также десятки других новых законов. Если сегодня в применяемом судами перечне наказаний превалирует карательный подход, то после вступления этих законов в силу будет заметен уклон в сторону гуманизации», — отметил Алмазбек Атамбаев.

При этом наказание за убийства, насилие, терроризм, должностные преступления будет оставаться жестким.

Президент уверен, что принятые за последние годы новые кодексы и законы в сочетании с изменениями в порядке отбора и назначения судей, а также принимаемыми мерами по увеличению объемов финансирования и укреплению материально-технической базы судебной системы создают совершенно другую, новую основу для отправления правосудия.

Судебная система остается на сегодняшний день одной из самых проблемных в общей системе государственного устройства Кыргызстана. Нет ни одной встречи с гражданами, где бы в той или иной степени не поднимались вопросы коррумпированности судов и вынесения ими неправосудных решений и приговоров. Алмазбек Атамбаев

«Поэтому мы начали кардинальную реформу судебной системы. Мы еще только в начале пути. Поэтому результаты нашей работы во многом заметны пока только специалистам. Но теперь судебная система стоит на крепком фундаменте», — уверен глава государства.

Некоторые из принятых законов вступают в силу лишь в январе 2019 года. Это связано с тем, что правительству требуется время для их имплементации и принятия других нормативных правовых актов. Кроме того, президент считает, что кабмину стоит уделить особое внимание вопросам уголовной статистики, электронной регистрации и учета преступлений.

«Очень важно, чтобы будущие подзаконные акты не исказили суть принятых законов, не дискредитировали саму судебную реформу, которая призвана вернуть доверие народа к судам и судьям. Реформа должна сделать судебную систему справедливой и свободной от коррупции», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.

Сегодня судейский корпус состоит на две трети из новых людей. Ранее не работали судьями 263 из 397 судей местных судов, назначенных с 2012 года.

«Среди судей сегодня много молодых людей. Мы помним, что за многими из так называемых «опытных» судей тянулся шлейф вымогательства и взяточничества. И данные по числу привлеченных за последние годы к уголовной ответственности и уволенных судей убедительно свидетельствуют о правильности сделанного нами выбора в пользу молодых специалистов. Судьи независимы и подчиняются только Конституции и законам. Но это положение не означает безнаказанность и поэтому законы должны обеспечивать прозрачность в работе судов всех уровней и, соответственно, ответственность за принятые неправосудные решения», — сказал президент.

Алмазбек Атамбаев считает, что суды должны быть прозрачными и открытыми для всех граждан. А сама судебная реформа должна включаться в программу «Таза коом».

Прозрачная работа судьи, прозрачные судебные процессы, прямая трансляция судебных процессов должно стать нормой. Алмазбек Атамбаев

Глава государства уверен, что непрофессионализм, предвзятость и нарушение этических норм поведения судей — это не только позор для конкретного судьи, но и подрыв доверия граждан к судебной системе, в целом — к государству. Именно поэтому в реализацию новых конституционных норм разработаны проекты законов, регламентирующих деятельность дисциплинарной комиссии при Совете судей. Она призвана рассматривать жалобы на действия судей, нарушающих, в том числе этические нормы. С апреля 2017 года начали обучение первые слушатели Высшей школы правосудия при Верховном суде. Слушатели успешно прошедшие обучение и получившие сертификат будут претендовать на замещение высокой должности судьи.

Конституция Кыргызстана предусматривает две функции судей: правосудие и судебный контроль. Для реализации контроля и вводится новая фигура — следственный судья. Законность и обоснованность задержания лица, совершившего какое-либо преступление, будет осуществляться на основании решения именно следственного судьи.

Судья должен быть примером объективности, неподкупности и безупречности в своих действиях и решениях. Основная ответственность за профессиональные и личные качества кандидатов на судейские должности возложена на Совет по отбору судей. Алмазбек Атамбаев

«Этот орган еще не раскрыл до конца свой потенциал. Его работа требует совершенствования, безусловно, как и все остальное. Там много объективных трудностей. Но очень трудно объяснить, какими путями на рассмотрение президента от Совета по отбору судей вносятся заведомо недостойные кандидаты. Совету следует проявлять больше принципиальности в своей работе», — высказал критику Алмазбек Атамбаев.

Также президент похвалил депутатов и экспертов за хорошую работу в деле разработки новых законов для реформы судебной системы. При этом он отметил, что законотворческую работу нужно продолжать.

«Другим очень важным приоритетным направлением нашей работы стало решение проблемы материально-технического обеспечения судов. За последние 5 лет объемы финансирования судебной системы увеличились в четыре раза. Впервые после обретения независимости началось строительство за счет бюджета современных зданий судов. Планируем начать строительство жилого дома для судей», — рассказал о ближайших планах президент.

При этом он призвал не останавливаться на достигнутом и продолжить реформу. Ведь впереди еще реализация принятых законов и внедрение нововведений в судебную практику. Положительная оценка обществом проделанной работы полностью зависит от того, насколько открытым и, главное, справедливым будет суд.

«Сегодня наши граждане справедливо требуют, чтобы торжество справедливости и закона, а также честность и порядочность, неподкупность и объективность судей стали реальностью нашей жизни. Однако также очень важно, чтобы уважение прав других людей и законов государства стали нормой жизни каждого гражданина. Все наши действия должны быть направлены на то, чтобы судебная власть все больше обретала черты пользующейся доверием граждан самостоятельной, ответственной и независимой ветви государственной власти», — заключил Алмазбек Атамбаев.

После завершения выступления президент вручил 14 государственных наград, 24 благодарственных письма, а также 10 именных часов и 12 памятных подарков.