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Общество

Чолпон Джакупова: Судьи не успевают изучать новые законы

Индикатором оценки судебной реформы должно стать улучшение справедливости. Об этом на круглом столе заявила глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

По ее словам, здания судов и камеры там не могут быть индикатором оценки судов.

«Судьи не могут приспособиться и не успевают изучать новые законы. Они принимаются пачками. Нарекания к новым УК, УПК, УИК возникли потому, что депутатам не дали обсудить их. Все нардепы приняли их в ускоренном порядке без режима постатейного обсуждения. Алмазбек Атамбаев давил, Галина Скрипкина спешила стать судьей и уехать в Минск. В режиме трех чтений кодексы просто прогнали. Вы двумя руками и ногами голосовали. Некачественный закон приводит к бардаку», — сказала Чолпон Джакупова.
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