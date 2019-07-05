В Бишкеке митингуют сторонники экс-генпрокурора Аиды Саляновой

В Бишкеке у «Белого дома» митингуют сторонники экс-генерального прокурора Аиды Саляновой.

Сегодня Бишкекский горсуд оставил меру пресечения — содержание под арестом до 26 августа. Собравшиеся требуют освободить Аиду Салянову.

Ранее Аиду Салянову этапировали из Национального центра кардиологии в СИЗО-1, несмотря на то, что врачи готовили ее к операции на сердце.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1. 15 июня ее госпитализировали в Национальный кардиологический центр.