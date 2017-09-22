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Выборы

Генерал Бусурманкул Табалдиев: Только Сооронбай Жээнбеков!

«Мы сегодня стоим перед большим политическим испытанием», — заявил почетный гражданин Бакай-Атинского района Таласской области, генерал Бусурманкул Табалдиев на встрече кандидата в президенты Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с бакай-атинцами.

По его словам, на предстоящих президентских выборах решается судьба страны, и важно не ошибиться в выборе, так как от этого зависит будущее государства. «Тому доказательством может служить сама история. Возьмем, к примеру, Турдакуна Усубалиева, Апсамата Масалиева. При этих руководителях Кыргызстан был самой развитой животноводческой и фермерской республикой. Бакай-Атинский район в свое время производил до 100 тонн молока в сутки. К сожалению, после руководили страной те, кто представления не имел о производстве, сельской жизни. Они окончательно разграбили, растащили страну. Мы стали забывать, что такое правда и единство», — отметил генерал.

Он подчеркнул, что работал вместе с Алмазбеком Атамбаевым и знает, что ему пришлось, не жалея сил, исправлять дурное наследие первых двух президентов. «А теперь взгляните, как бурно мы начали развиваться. Улучшились отношения с зарубежными странами. Сооронбай Жээнбеков, будучи премьер-министром, за 1,5 года сумел еще более укрепить успехи и начинания Алмазбека Атамбаева.

Я глубоко убежден, что только Сооронбай Жээнбеков сможет приумножить достижения президента Алмазбека Атамбаева, продолжить путь кыргызского кочевья.

И только он сможет привести нас к еще более высоким целям. Если нам не безразлично будущее народа и страны, то мы должны выбрать президентом Сооронбая Жээнбекова», — обратился к бакай-атинцам Бусурманкул Табалдиев.

На встречу с кандидатом пришли более 4 тысяч человек. Они поддержали и долго провожали Сооронбая Жээнбекова, ставящего превыше всего интересы страны, бурными овациями.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР С.Ш. Жээнбекова уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 22.09.2017 г.
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