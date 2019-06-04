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Общество

Экс-глава Госкомсвязи стал президентом в ОсОО «Акнет»

В ОсОО «Акнет» назначен новый президент. Им стал Нурбек Абасканов — бывший глава Госкомсвязи. Информацию подтвердили в компании.

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Отмечается, что накануне прошло собрание учредителей, в ходе которого двое из трех проголосовали за назначение Нурбека Абасканова. Он, в свою очередь, пообещал обеспечить стабильность работы оператора, прозрачность и дальнейшее развитие. В ОсОО «Акнет» рассказали, что Нурбека Абасканова уже представили коллективу.

Напомним, президента компании «Акнет» Кубана Ажимудинова задержали и водворили в ИВС. 31 мая его отправили в СИЗО-1.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других грехах.
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