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Общество

Скандал в «Акнете». Задержан президент компании

В рамках расследования по делу ОсОО «Акнет» задержаны президент компании А.К., главный бухгалтер ОсОО «Строй сеть» Л.И. и генеральный директор Б.Е. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

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Задержанные водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В ходе расследования уголовных дел установлено, что за 2017 год в качестве абонентской платы в ОсОО «Акнет» поступило более 1 миллиарда сомов. При этом провайдер по итогам 2017 года указал чистую прибыль в 195 миллионов сомов, списав остальную сумму на расходы. По итогам 2018 года на счета ОсОО «Акнет» поступило более 1,2 миллиарда сомов в качестве абонентской платы.

Проверка по соблюдению налогового законодательства показала необоснованное увеличение расходов со стороны должностных лиц ОсОО «Акнет». По итогам доначислено налогов на 150 миллионов сомов.

Установлены 11 фирм, аффилированных с ОсОО «Акнет».

С июня 2016 года в одну из аффилированных фирм — ОсОО «Строй сеть» — перечислен 101 миллион 99 тысяч 401 сом за услуги, которые документально не подтверждаются.

Проведен промежуточный аудит деятельности ОсОО «Акнет» и ОсОО «Строй сеть» за три месяца 2018 года и за три месяца 2016 года, в ходе которого установлены факты незаконного списания на 14 миллионов 176 тысяч 173 сома.

Задержанным предъявлено обвинение в присвоении и растрате вверенного имущества по предварительному сговору.
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