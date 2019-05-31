Скандал в «Акнете». Кубана Ажимудинова водворят в СИЗО-1

Одного из учредителей ОсОО «Акнет» Кубана Ажимудинова водворят в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Читайте по теме Скандал в «Акнете». Учредителей компании не пускают в офис

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд.

Напомним, президента компании «Акнет» задержали и водворили в ИВС 28 мая.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других грехах.