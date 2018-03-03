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Власть

Сооронбай Жээнбеков уволил главу Госкомсвязи Нурбека Абасканова

Нурбека Абасканова освободили от должности председателя Госкомитета информационных технологий и связи Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

Как отмечается, Сооронбай Жээнбеков подписал указ, по которому в соответствии с конституционным Законом «О правительстве КР» Нурбек Абасканов освобожден от занимаемой должности.

Решение принято на основании представления премьер-министра Сапара Исакова.

Ранее появилась информация, что Нурбек Абасканов выдал лицензию своей фирме. Распоряжением Сапара Исакова образована комиссия по проведению служебного расследования. «По результатам ее работы, представленным главе правительства, принято решение об освобождении от занимаемой должности Нурбека Абасканова», — сообщили в пресс-службе кабмина.
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