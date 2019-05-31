Скандал с «КТ Мобайл». Заседание комиссии предлагают провести без СМИ

Депутаты Жогорку Кенеша предложили провести заседание депутатской комиссии без участия прессы. С такой инициативой выступила Гульшат Асылбаева.

По ее словам, обсуждение работы «КТ Мобайл» может затрагивать вопросы коммерческой тайны. Вынесение отдельных деталей истории может негативно сказаться на компании и ее дальнейших рабочих планах, может нанести урон имиджу компании.

«Сейчас эта ситуация много обсуждается в открытом пространстве. MegaCom является не единственной сотовой компанией. Еще не закончились судебные разбирательства по MegaCom. Открытое обсуждение каких-то деталей может сказаться на решении судов. Поэтому я предлагаю обсудить вопросы, касающиеся коммерческой тайны, в закрытом режиме, а на общественное обсуждение вынести готовое решение», — предложила Гульшат Асылбаева.

Однако остальные члены комиссии выступили категорически против такого предложения. А депутат Жанар Акаев и вовсе предложил транслировать заседание по парламентскому радио. Отметим также, что на заседание комиссии сегодня пришел и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

В Жогорку Кенеше после обнародования скандальных фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова — чушь и поклеп. В правительстве все обвинения в адрес премьер-министра назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьера подал в отставку.