Акылбек Жамангулов и Иманкадыр Рысалиев отказались писать заявления в милицию

Генеральный директор компании MegaCom Акылбек Жамангулов и экс-глава секретариата «Открытого правительства» отказались писать заявления в МВД друг на друга. Об этом 24.kg сообщил Иманкадыр Рысалиев.

«Я не собирался писать заявление на Акылбека Жамангулова, а требовал от Генеральной прокуратуры, чтобы они дали объяснения его высказываниям о том, что я ему угрожал. На основании заявления Акылбека Жамангулова в Жогорку Кенеше Генпрокуратура направила в МВД запрос с просьбой изучить вопрос. Жамангулова вызвали на допрос. Он сказал, что у него кроме сообщения ничего нет, и отказался писать на меня заявление. В ответ я сказал, что отказываюсь от требования, чтобы его привлекли за поклеп и клевету. Он признал, что у него ничего нет», — сообщил Иманкадыр Рысалиев.

В Жогорку Кенеше после обнародования скандальных фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова — чушь и поклеп. В правительстве все обвинения в адрес премьер-министра назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьера подал в отставку.