18:42
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Акылбек Жамангулов и Иманкадыр Рысалиев отказались писать заявления в милицию

Генеральный директор компании MegaCom Акылбек Жамангулов и экс-глава секретариата «Открытого правительства» отказались писать заявления в МВД друг на друга. Об этом 24.kg сообщил Иманкадыр Рысалиев.

«Я не собирался писать заявление на Акылбека Жамангулова, а требовал от Генеральной прокуратуры, чтобы они дали объяснения его высказываниям о том, что я ему угрожал. На основании заявления Акылбека Жамангулова в Жогорку Кенеше Генпрокуратура направила в МВД запрос с просьбой изучить вопрос. Жамангулова вызвали на допрос. Он сказал, что у него кроме сообщения ничего нет, и отказался писать на меня заявление. В ответ я сказал, что отказываюсь от требования, чтобы его привлекли за поклеп и клевету. Он признал, что у него ничего нет», — сообщил Иманкадыр Рысалиев.

Читайте по теме
Скандал с «КТ Мобайл». Новые детали, угрозы и недоверие правительству

В Жогорку Кенеше после обнародования скандальных фактов с участием родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева решили создать депутатскую комиссию по изучению деятельности компании «КТ Мобайл». На первом заседании генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил об угрозах со стороны Иманкадыра Рысалиева.

Глава секретариата «Открытого правительства» Иманкадыр Рысалиев сказал 24.kg, что заявления Акылбека Жамангулова  чушь и поклеп. В правительстве все обвинения в адрес премьер-министра назвали попытками неких оппонентов дискредитировать его. После возникшей шумихи глава кабмина выступил за то, чтобы его свояк Иманкадыр Рысалиев покинул пост главы секретариата «Открытого правительства». Только после этого родственник премьера подал в отставку.
Ссылка:
просмотров: 442
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты Жогорку Кенеша просят Мухаммедкалыя Абылгазиева покинуть пост премьера
На главу MegaСom устроили гонения после заявления об угрозах свояка премьера
Иманкадыр Рысалиев просит исключить его из рабочей группы «Санарип Кыргызстан»
Алтынай Омурбекова: Иманкадыр Рысалиев ничего не нарушил
«Бажагейт». Ликвидации секретариата «Открытого правительства» требуют юристы
Скандал с Иманкадыром Рысалиевым. Комментарий ОБСЕ
Иманкадыр Рысалиев подал в отставку с поста главы «Открытого правительства»
Премьер выступает за отставку Иманкадыра Рысалиева из «Открытого правительства»
Брат премьера возглавляет управление по контролю наркотиков в Минздраве
Скандал с «КТ Мобайл». Новые детали, угрозы и недоверие правительству
Популярные новости
Как девушка из&nbsp;глубинки Кыргызстана покорила модный мир России Как девушка из глубинки Кыргызстана покорила модный мир России
Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на&nbsp;площади Ала-Тоо Помогите. Мэрия Бишкека ищет хулигана, оставившего надписи на площади Ала-Тоо
Незаконное обогащение. Райым Матраимов стал фигурантом уголовного дела Незаконное обогащение. Райым Матраимов стал фигурантом уголовного дела
Неделя-24. Прослушка Алмазбека Атамбаева и&nbsp;родня премьер-министра Неделя-24. Прослушка Алмазбека Атамбаева и родня премьер-министра
Бизнес
Открытое обращение коллектива ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; к&nbsp;депутатам и&nbsp;общественности Открытое обращение коллектива ОАО «Кыргызтелеком» к депутатам и общественности
Назначен председатель правления ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Назначен председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»
&laquo;СУПЕР-ИНФО&raquo; теперь миллионер! «СУПЕР-ИНФО» теперь миллионер!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; начал работы по&nbsp;газификации еще в&nbsp;шести жилмассивах Бишкека «Газпром Кыргызстан» начал работы по газификации еще в шести жилмассивах Бишкека