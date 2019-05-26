Прогулки, пробеги и гонки. Как провести досуг велосипедистам

Весна и лето — лучшее время для катания на велосипеде. Мероприятия для велосипедистов в Бишкеке идут одно за другим. Как на них попасть и получить максимум впечатлений, 24.kg рассказал организатор велотусовок с десятилетним опытом Ярослав Юзефович.

— Чем заняться велосипедистам Бишкека?

— Есть три главных вида досуга — походы в горы, пробеги и соревнования.

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Неделю назад организовали поход из города до Голубиного водопада, а 26 мая собираемся в Таштар-Ату. Планируем выезжать на такие прогулки ежемесячно, причем каждый раз в новое место.

Массовые пробеги проводим трижды в год: в марте — в честь открытия велосезона, в мае — в альплагерь «Ала-Арча», в октябре — к закрытию сезона.

Ежегодно устраиваем пять-шесть велогонок в Бишкеке и окрестностях.

— Как связаться с организаторами велотусовок?

— На Facebook есть страницы Федерации велоспорта и велотуризма Tour-Bikers, которую я возглавляю, event-ассоциации Boom Studio, с которой сотрудничаем, и группы Велоклуб.KG. Есть большая группа в WhatsApp. Самая давняя наша площадка для общения расположена на Diesel Forum.

На этих ресурсах можно найти наши контакты, узнать о будущих мероприятиях и посмотреть отчеты о прошедших.

— Что нужно для участия в велопоходе?

— В первую очередь исправный велосипед и запчасти. А еще шлем, перчатки, нарукавники и аптечка.

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Если расстояние похода превышает 20 километров , желательно иметь опыт езды на велосипеде. Иначе будете мучиться. В короткой велопрогулке можно участвовать без опыта.

Необходимо иметь определенную сумму денег. Сколько — заранее скажут организаторы. На недавней велопрогулке на Голубиный водопад плата составляла 200 сомов с человека.

— Почему лучше ездить на прогулку с организаторами?

— Бывает, несколько человек в частном порядке договариваются куда-то поехать. Прибывает один к точке сбора, а остальных уже нет — отправились раньше. У нас же все регламентировано. Приехав на старт вовремя, непременно увидите организаторов.

Многие берут на прогулку продукты и теплые вещи. Им не надо тащить тяжелый рюкзак на себе — можно положить к нам в машину. Далеко не у каждого есть каремат (туристический коврик). Мы его выдаем. Ставим шатры и палатки, где можно укрыться от дождя и палящего солнца. В пути и на финише выдаем напитки.

— Какие развлечения на финише?

— Пикник, прогулки по ущелью. Употребление алкоголя не приветствуем. Иначе как потом ехать обратно?

— Что брать тому, кто собирается в велопоход самостоятельно?

— Запчасти. Если с вами несколько человек, необязательно каждому брать весь ремкомплект. Один может взять насос, другой — шестигранники, третий — запасную камеру и заплатки... Само собой, нужны навыки ремонта велосипеда.

Советую запастись едой и питьем и в дороге вовремя пополнять силы, не дожидаясь прихода голода. На всякий случай надо взять 500-1 000 сомов.

— Кто может участвовать в велопробегах?

— Кто угодно. В 2017-м на открытии велосезона было 2,5 тысячи участников. Это наш рекорд. Если на открытии и закрытии сезона у нас есть крупный спонсор, то участие бесплатное. Оба пробега проходят по городу: из центра в южную часть.

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В велопробеге в альплагерь когда-то участвовали 20 человек, со временем количество выросло до 500. Самым юным 10 лет, старшим — под 70. Девять лет участие было бесплатным. В этом году собрали по 150 сомов с человека на организационные расходы. Часть ушла на покупку 300 литров воды, которую потом раздавали участникам. Расстояние до финиша — 42 километра .

— Нужно ли быть профессионалом для участия в гонках?

— Нет. Допускаются все желающие с 16 лет. Иногда в виде исключения разрешаем выступить и более юным велосипедистам. В зависимости от опыта участники делятся на категории. Когда впервые выходишь на старт, надо осознавать, что катаешься не просто так, а соревнуешься и должен выжать из себя максимум.

Есть гонки с бесплатным участием, а есть платные. Стартовые взносы небольшие и идут на приобретение наград и подготовку трассы. Организация самого бюджетного мероприятия обходится нам в $100.

Проводим гонки в дисциплинах «кросс-кантри», «даунхилл» и «апхилл». Недавно попробовали новый формат — велокэшинг (энкаунтер с ориентированием). Гонка «Лесная прохлада» — одна из самых любимых у наших велосипедистов. В этом году она пройдет 9 июня.

— Можно ли участвовать в пробегах и гонках на дешевом китайском велосипеде?

— Велопробег выдержит любой байк в хорошем состоянии. Но на соревнования китайские «макеты» лучше не брать. Особенно старые. Какая-то деталь может отвалиться. Был случай, мужчина на тяжелом китайском байке требовал допустить его к гонке. Мы его долго отговаривали, но он настоял на своем. Вскоре после начала... исчез. Наверняка не проехал и пяти процентов трассы, когда понял, что на таком велосипеде стартовать не стоило. Тяжелые дешевые байки лучше использовать для поездок за хлебом.

— Где взять велосипед напрокат?

— Таких мест в Бишкеке много. Кое-где дают хлам, езда на котором разочаровывает. Хорошие велосипеды, как правило, предлагают в специализированных магазинах. Один открылся недавно, и велосипеды там в отличном состоянии.

Обычный можно арендовать за 600 сомов в сутки, премиум-класса — за 1 000 сомов.

От езды получите большое удовольствие. Но иметь собственный велосипед все же лучше.

— Есть ли в Бишкеке веломастерские?

— Да, две гаражные и несколько при магазинах. Правда, последние в основном предпочитают обслуживать велосипеды, купленные у них.

Лучше не доводить свои байки до запущенного состояния. Чем больше их запускаете, тем накладнее починка. И не покупайте дешевые китайские «макеты». Их дорого ремонтировать.

Узнать адреса и телефоны пунктов проката и ремонта можно у членов велотусовки или в интернете.

— Устраивает ли кто-то еще мероприятия для велосипедистов?

— Есть несколько организаторов некоммерческих мероприятий (таких как велопробеги). Соревнования по кросс-кантри типа «Лесной прохлады», кроме нас, не проводит никто.

Если кому-то пришла идея организовать новую велогонку, может обратиться к нам, и мы посодействуем. В 2016-м, например, помогли провести соревнования в Кашка-Суу.