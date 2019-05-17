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Общество

Национальный банк отозвал лицензию «Мобильника»

Национальный банк отозвал лицензии платежного оператора «Мобильник». Об этом сообщили в пресс-службе НБ КР.

По ее данным, такое решение принято из-за систематического неисполнения предписаний и требований нормативных правовых актов Национального банка. Лицензии отозваны с сегодняшнего дня.

«Отзыв лицензий не освобождает Общество с ограниченной ответственностью «Мобильник» от исполнения своих обязательств. Национальный банк в рамках полномочий, предусмотренных законодательством Кыргызстана, предпринимает необходимые меры по минимизации рисков для платежной системы и защиты прав потребителей финансовых услуг», — говорится в сообщении.

В конце января начались сбои в работе терминалов ОсОО «Мобильник». Из-за этого от его услуг отказались «Северэлектро», «Ошэлектро» и MegaCom. Позже о временном отказе работать с «Мобильником» сообщили Beeline, О!, интернет-провайдер «Акнет» и Бишкектеплосеть.

6 февраля руководство компании заявило об устранении технической неисправности. Однако позже в системе вновь произошел сбой. НБ КР приостановил лицензии «Мобильника».
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