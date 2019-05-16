Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Допрошен депутат Зарылбек Рысалиев

Следователь ГСУ МВД допросил экс-председателя Государственной службы исполнения наказаний Зарылбека Рысалиева в рамках уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева. Об этом 24.kg сообщил сам депутат Жогорку Кенеша.

По его словам, допрос проводился буквально пять минут. Он опроверг сообщения в СМИ о том, что ему стало плохо во время допроса.

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. По подозрению в подделке документов и соучастии в коррупции милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву и экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева.