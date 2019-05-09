Экс-президент Алмазбек Атамбаев впервые принял участие в «Бессмертном полку»

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев впервые участвует в акции «Бессмертный полк». Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее данным, члены семьи экс-президента с 2015 года участвуют в шествии. Сам Алмазбек Атамбаев только в этом году присоединился к маршу.

«Отец экс-президента Шаршен Атамбаев — участник ВОВ. В июне 1943 года был призван на фронт, где и воевал до 9 мая 1945-го стрелком стрелкового полка № 1237 в составе 373-й дивизии. В мае 1945 года дивизия участвовала в Берлинской операции 1-го Украинского фронта в районе Герлица», — сообщила Кундуз Жолдубаева.

Кроме того, в составе колонны замечен и бывший глава Девятой службы ГКНБ Дамир Мусакеев.

Напомним, что ранее Военная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 год, незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников.

Генеральная прокуратура накануне заявила, что Дамир Мусакеев с 2010 по 2017 год приобрел жилья на 20 миллионов сомов. Сам экс-глава Девятой службы ГКНБ возмущен сообщениями и утверждает, что до сих пор живет в служебной квартире.