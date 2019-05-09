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Общество

«Спасибо деду за Победу». Как проходит «Бессмертный полк» в Бишкеке

Число участников акции «Бессмертный полк» увеличилось.

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Люди присоединяются по всему маршруту следования. По предварительным данным, в колонне насчитывается уже более 40 тысяч человек. Пеший марш завершится на площади Победы. Люди скандируют: «С Днем Победы!» Подпевают артистам, исполняющим культовые песни военных лет.

Военные проносят растяжки с надписями «За Родину!». Отдельной колонной проезжают машины с откидной крышей. Из динамиков раздается голос любимой певицы фронтовиков Клавдии Шульженко. Марширующие подхватывают: «три танкиста, три веселых друга».

Участники скандируют: «Спасибо деду за Победу!», «Ура!» Люди продолжают присоединяться. Продавцы, расположенных на тротуарах магазинов, аптек, торговцы шоро приветствуют шагающих криками: «С праздником!»

За порядком следят сотрудники милиции. Они идут вместе с колонной.
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