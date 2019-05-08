Бывший глава Девятой службы ГКНБ накупил домов и участков на 20 миллионов сомов

Экс-начальник Девятой службы ГКНБ Дамир Мусакеев с 2010 по 2017 год приобрел жилья на 20 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Большинство недвижимого имущества приобретено с 2010 по 2017 год и оформлено на близких родственников Дамира Мусакеева — отца, мать и двоюродного брата.

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«Их общая рыночная стоимость, по оценке независимых специалистов, составляет более 20 миллионов сомов. По расчетным данным Девятой службы ГКНБ и других предварительных документов, стоимость недвижимости в разы превышает официальные доходы не только самого Дамира Мусакеева, но и всех его близких родственников. Собранные материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Незаконное обогащение», и начато досудебное производство», — отметили в Генпрокуратуре.

24.kg публикует список недвижимости Дамира Мусакеева, которая оформлена на его близких родственников.

Квартиры и дома по Бишкеку:

Улица Суеркулова, 7-13. Улица Кок Бель, дом 74. Улица Кен Суй, 19-8. Улица Рыскулова, 79б-113. Улица Турусбекова, 88/2-52. Улица Калыка Акиева, 99-17. Улица Рыскулова, дом 7б. Улица Патриса Лумумбы, 143-19. Улица Куйручук, 20/2.

Земельные участки и дома:

По Чуйской области:

Сокулукский район, село Новопавловка, улица Проектируемая, 199. Аламединский район, село Маевка.

Земельные участки и коттеджи в курортных зонах, дома и магазины по Иссык-Кульской области:

Село Чон-Сары-Ой. Село Боконбаево. Село Бостери.

Напомним, что ранее Военная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 год, незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников.