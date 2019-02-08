Экс-главу госохраны Алмазбека Атамбаева обвиняют в злоупотреблении положением

Экс-главу Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщила официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, вчера Дамира Мусакеева вызвали в Военную прокуратуру. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Абсолютно необоснованно Дамира Мусакеева подозревают в злоупотреблении служебным положением в бытность начальником Девятой службы ГКНБ. Уголовное дело касается распределения служебных квартир между сотрудниками госохраны. При этом квартиры служебные, и ни одна из них не приватизирована. Соответственно, никакого ущерба государство не понесло. Претензии к Дамиру Мусакееву не имеют юридической перспективы. Поэтому мы считаем, что дело явно носит политическую подоплеку», — сообщила Кундуз Жолдубаева.

Дамир Мусакеев был главой Девятой службы ГКНБ в бытность Алмазбека Атамбаева президентом. Его освободили от должности 4 апреля 2018 года.