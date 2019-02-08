15:52
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Экс-главу госохраны Алмазбека Атамбаева обвиняют в злоупотреблении положением

Экс-главу Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщила официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, вчера Дамира Мусакеева вызвали в Военную прокуратуру. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Абсолютно необоснованно Дамира Мусакеева подозревают в злоупотреблении служебным положением в бытность начальником Девятой службы ГКНБ. Уголовное дело касается распределения служебных квартир между сотрудниками госохраны. При этом квартиры служебные, и ни одна из них не приватизирована. Соответственно, никакого ущерба государство не понесло. Претензии к Дамиру Мусакееву не имеют юридической перспективы. Поэтому мы считаем, что дело явно носит политическую подоплеку», — сообщила Кундуз Жолдубаева.

Дамир Мусакеев был главой Девятой службы ГКНБ в бытность Алмазбека Атамбаева президентом. Его освободили от должности 4 апреля 2018 года.
Ссылка:
просмотров: 1410
Версия для печати
Материалы по теме
Дамир Мусакеев освобожден от должности начальника Девятой службы ГКНБ
Популярные новости
В&nbsp;Узгене братья изнасилованной отцом девочки знали о&nbsp;происходящем, но&nbsp;молчали В Узгене братья изнасилованной отцом девочки знали о происходящем, но молчали
В&nbsp;Таласе водитель такси изнасиловал пассажирку. Его отпустили под домашний арест В Таласе водитель такси изнасиловал пассажирку. Его отпустили под домашний арест
В&nbsp;Узгене девочка забеременела после изнасилования родным отцом В Узгене девочка забеременела после изнасилования родным отцом
Члена &laquo;Кырк чоро&raquo; избили и&nbsp;ограбили. Его соратники заявляют об&nbsp;угрозах Члена «Кырк чоро» избили и ограбили. Его соратники заявляют об угрозах
Бизнес
Красивые номера MegaCom в&nbsp;подарок со&nbsp;скидкой до&nbsp;90&nbsp;процентов Красивые номера MegaCom в подарок со скидкой до 90 процентов
Подборка смартфонов для НЕГО и&nbsp;НЕЕ к&nbsp;14&nbsp;февраля Подборка смартфонов для НЕГО и НЕЕ к 14 февраля
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы «Газпром Кыргызстан»: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы