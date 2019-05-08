Это все не мое. Дамир Мусакеев прокомментировал данные о своей недвижимости

Бывший глава Девятой службы ГКНБ возмущен данными, которые распространила Генеральная прокуратура.

«Будь столько имущества, что приписывает мне Генпрокуратура, разве бы я ютился с семьей до 2016 года в одной комнате общежития ГКНБ?», — заявил Дамир Мусакеев.

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По его словам, Генпрокуратура приписывает ему квартиры, земельные участки и дома в Бишкеке, Чуйской области и курортной зоне Иссык-Куля, якобы приобретенные им будучи заместителем начальника и начальником СГО.

«Я живу в служебной квартире и у меня нет в собственности какого-то дома или квартиры. Нас четверо взрослых сыновей у родителей. Никаких 20 миллионов сомов наше имущество не стоит. Все имущество, которое принадлежит родителям, мне и моим близким родственникам, включая братьев, потянет максимум на пять-шесть миллионов сомов. Из них ко мне и моей семье имеет отношение имущество максимум на 500-600 тысяч сомов», — прокомментировал Дамир Мусакеев.

Экс- глава «Девятки» отмечает, что в районе села Маевка его отец купил в 2005 году за 25 тысяч сомов земельный участок в четыре сотки, и по одному участку для братьев в других новостройках.

«В селе Тамчы на отца с 2014 года оформлен еще один участок в пять соток под застройку жилого дома и он предназначен мне, поскольку это был подарок моего окул-ата (посаженного отца). Но и на этом участке ничего не построено. У родителей имеется свой дом в Бокомбаево, у братьев — по одной «хрущевке» в Бишкеке. Заместителем начальника СГО я стал только в 2015 году. Мне мстят за то, что не стал предателем, как другие», — пояснил Дамир Мусакеев.

Он рассказал о происхождении имущества, о котором указывает Генпрокуратура.

Квартиры и дома в Бишкеке:

Улица Куйручук, 20/2 — служебная квартира ГКНБ, где пенсионер Дамир Мусакеев проживает с семьей. Улица Суеркулова, 7-13 — двухкомнатная «хрущевка» брата, Улица Кок Бель, дом 74 — 4 сотки брата, Улица Кен Суй, 19-8 — двухкомнатная квартира брата в старом здании Сельмашзавода им. Фрунзе. Недвижимость на улицах: Рыскулова, Турусбекова, Калык-Акиева и Патриса Лумумбы, по словам Дамира Мусакеева, не имеет отношения ни к нему, ни к его близким родственникам. Эта недвижимость принадлежит его родному дяде — известному в Тонском районе бизнесмену.

О недвижимости по улице Рыскулова экс-глава Девятой службы ГКНБ не знает.

Земельные участки и дома в Чуйской области:

Земельный участок в селе Новопавловка Сокулукского района со слов Дамира Мусакеева принадлежит брату. Участок в селе Маевка Аламединского района без построек, по словам бывшего главы «Девятки», купил его отец в 2006 году.

Земельные участки и коттеджи в курортных зонах, дома и магазины в Иссык-Кульской области:

Село Чон-Сары-Ой — 5 соток земельного участка в селе Тамчы без построек, Село Боконбаево — родительский дом. Село Бостери — принадлежит тому же родному дяде-бизнесмену.

Напомним, Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. Речь идет о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. По версии следствия, с 2010 по 2017 год он приобрел жилья на 20 миллионов сомов.