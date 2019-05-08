Это все не мое. Дамир Мусакеев прокомментировал данные о своей недвижимости

Бывший глава Девятой службы ГКНБ возмущен данными, которые распространила Генеральная прокуратура.
«Будь столько имущества, что приписывает мне Генпрокуратура, разве бы я ютился с семьей до 2016 года в одной комнате общежития ГКНБ?», — заявил Дамир Мусакеев.
По его словам, Генпрокуратура приписывает ему квартиры, земельные участки и дома в Бишкеке, Чуйской области и курортной зоне Иссык-Куля, якобы приобретенные им будучи заместителем начальника и начальником СГО.
«Я живу в служебной квартире и у меня нет в собственности какого-то дома или квартиры. Нас четверо взрослых сыновей у родителей. Никаких 20 миллионов сомов наше имущество не стоит. Все имущество, которое принадлежит родителям, мне и моим близким родственникам, включая братьев, потянет максимум на пять-шесть миллионов сомов. Из них ко мне и моей семье имеет отношение имущество максимум на 500-600 тысяч сомов», — прокомментировал Дамир Мусакеев.
Экс- глава «Девятки» отмечает, что в районе села Маевка его отец купил в 2005 году за 25 тысяч сомов земельный участок в четыре сотки, и по одному участку для братьев в других новостройках.
«В селе Тамчы на отца с 2014 года оформлен еще один участок в пять соток под застройку жилого дома и он предназначен мне, поскольку это был подарок моего окул-ата (посаженного отца). Но и на этом участке ничего не построено. У родителей имеется свой дом в Бокомбаево, у братьев — по одной «хрущевке» в Бишкеке. Заместителем начальника СГО я стал только в 2015 году. Мне мстят за то, что не стал предателем, как другие», — пояснил Дамир Мусакеев.
Он рассказал о происхождении имущества, о котором указывает Генпрокуратура.
Квартиры и дома в Бишкеке:
- Улица Куйручук, 20/2 — служебная квартира ГКНБ, где пенсионер Дамир Мусакеев проживает с семьей.
- Улица Суеркулова, 7-13 — двухкомнатная «хрущевка» брата,
- Улица Кок Бель, дом 74 — 4 сотки брата,
- Улица Кен Суй, 19-8 — двухкомнатная квартира брата в старом здании Сельмашзавода им. Фрунзе.
- Недвижимость на улицах: Рыскулова, Турусбекова, Калык-Акиева и Патриса Лумумбы, по словам Дамира Мусакеева, не имеет отношения ни к нему, ни к его близким родственникам. Эта недвижимость принадлежит его родному дяде — известному в Тонском районе бизнесмену.
О недвижимости по улице Рыскулова экс-глава Девятой службы ГКНБ не знает.
Земельные участки и дома в Чуйской области:
- Земельный участок в селе Новопавловка Сокулукского района со слов Дамира Мусакеева принадлежит брату.
- Участок в селе Маевка Аламединского района без построек, по словам бывшего главы «Девятки», купил его отец в 2006 году.
Земельные участки и коттеджи в курортных зонах, дома и магазины в Иссык-Кульской области:
- Село Чон-Сары-Ой — 5 соток земельного участка в селе Тамчы без построек,
- Село Боконбаево — родительский дом.
- Село Бостери — принадлежит тому же родному дяде-бизнесмену.
Напомним, Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. Речь идет о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. По версии следствия, с 2010 по 2017 год он приобрел жилья на 20 миллионов сомов.