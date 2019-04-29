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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (107)

Добыча урана на Иссык-Куле. В Балыкчи снова митингуют

В Балыкчи вновь митингуют против разработки уранового месторождения Таш-Булак. Об этом 24.kg cообщили очевидцы.

Как уточняется, в митинге участвуют около 200 человек. По их данным, суд запретил активистам пеший марш из Балыкчи в Бишкек. Им разрешили провести только демонстрацию. Однако активисты все равно утверждают, что после 12.00 пойдут пешим маршем в столицу.

Компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования глава правительства поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. 
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