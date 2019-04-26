В Бишкеке проходит митинг против добычи урана

В Бишкеке начался митинг против добычи урана на месторождении Таш-Булак в селе Кызыл-Омпол Иссык-Кульской области.

Участники акции протеста требуют незамедлительно поручить лицензионной комиссии Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования провести ревизию и аннулировать более 35 ранее выданных лицензий на геологоразведку, забор проб, добычу и переработку урана на всей территории Кыргызстана.

Кроме того, в требованиях митингующих возбудить уголовное дело и начать расследование для выяснения, кем и когда выдана лицензия компании «ЮрАзия» в нарушение Закона «О биосферных территориях» и постановления правительства «Об атмосферной зоне Иссык-Куля».

Митингующие заявили, что правоохранительным органам необходимо привлечь к уголовной ответственности и обязать возместить ущерб, причиненный природным комплексам и окружающей среде биосферной территории в размере, установленном законодательством.

По словам одного из организаторов митинга Элери Битекчи, участники акции протеста выдвигают требование о том, чтобы полностью запретить добычу урана на всей территории республики. Митингующих не устраивает мораторий, объявленный кабмином.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собирается разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планируют на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования премьер-министр поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостанавливает всю работу в стране до изменения обстановки.