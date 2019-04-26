В Бишкеке проходит митинг против добычи урана

В Бишкеке начался митинг против добычи урана на месторождении Таш-Булак в селе Кызыл-Омпол Иссык-Кульской области.
Участники акции протеста требуют незамедлительно поручить лицензионной комиссии Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования провести ревизию и аннулировать более 35 ранее выданных лицензий на геологоразведку, забор проб, добычу и переработку урана на всей территории Кыргызстана.
Митингующие заявили, что правоохранительным органам необходимо привлечь к уголовной ответственности и обязать возместить ущерб, причиненный природным комплексам и окружающей среде биосферной территории в размере, установленном законодательством.
Напомним, что компания «ЮрАзия» собирается разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планируют на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования премьер-министр поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.
Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостанавливает всю работу в стране до изменения обстановки.