Суд взыскал с Алмазбека Атамбаева по 100 тысяч сомов в пользу бывших чиновников

В Октябрьском районном суде Бишкека закончилось рассмотрение искового заявления бывших депутата парламента Ахматбека Келдибекова, генерального прокурора Азимбека Бекназарова и главы ГКНБ Кенешбека Дуйшебаева к телеканалу «Апрель» и экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.

Суд удовлетворил иск. Алмазбек Атамбаев должен выплатить каждому из трех истцов 100 тысяч сомов. С телеканала «Апрель» материальные претензии сняты.

Истцы заявили, что отдадут эти деньги на благотворительность.

Сторона защиты ответчика будет обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

Напомним, что Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Дуйшебаев подали иск в суд к телеканалу «Апрель» и экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. Бывших высокопоставленных чиновников возмутило интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу, в котором он высказался в их адрес.