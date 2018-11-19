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Общество

Алмазбек Атамбаев назвал своих оппонентов трупоедами

Алмазбек Атамбаев назвал своих оппонентов, распространяющих клевету, трупоедами. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Апрель».

Алмазбека Атамбаева продолжают обвинять, что в самолете, упавшем в Дача-Су, был его груз.

«На таком страшном горе, на гибели людей ставка была сделана на клевету. Но вы знаете, самолет был турецкий, вы знаете, какие у меня были тогда отношения с руководством Турцией. Турция — член НАТО. Если бы тогда хоть капелька была моего груза, хоть грамм, если бы там было хоть что-то против меня, то давно откопали бы. Клеветники до сих пор распространяют информацию. Они перестали бояться бога. Я полностью поддерживаю слова пророка Мухаммеда о том, что клеветник подобен человеку, который есть труп своего брата. Это трупоеды», — сказал он.

Он отметил, что к расследованию может подключиться ЦРУ, чтобы выяснить, кому принадлежал груз.
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