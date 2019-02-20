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Общество

Придомовые участки. Правительство Кыргызстана отменило запрет на их регистрацию

Работы по определению и оформлению границ земельных участков при многоквартирных жилых домах продолжатся. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление кабмина, которое отменило действие прежнего постановления «Об утверждении Временного положения о порядке определения и оформления границ земельного участка при многоквартирном жилом доме».

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Напомним, что в апреле 2018 года правительство приняло постановление о приостановлении определения и оформления границ придомовых земельных участков многоквартирных жилых домов. Правозащитники и жители Бишкека устраивали акцию с требованием отменить это постановление.

Генеральная прокуратура подала в суд на кабмин после того, как он проигнорировал ее решение об отмене постановления о запрете на регистрацию ПЗУ. 6 ноября прошлого года судья Межрайонного суда иск удовлетворила. В правительстве с этим не согласились и подали апелляционную жалобу, но проиграли.
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