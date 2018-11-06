Суд отменил постановление о запрете регистрации придомовых земельных участков

Судья межрайонного суда удовлетворила иск Генеральной прокуратуры и признала недействительным постановление правительства о запрете регистрации придомовых земельных участков (ПЗУ). Об этом 24.kg сообщила глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.

Она отметила, что накануне представитель правительства признал иск и сказал, что кабинет министров начал процедуру согласования на отмену постановления.

Напомним, в суд на правительство подала Генеральная прокуратура после того, как кабинет министров проигнорировал ее решение об отмене постановления о запрете на регистрацию ПЗУ.

Жители Бишкека устраивали акцию с требованием отменить это постановление правительства.

Из-за запрета жители многоквартирных домов не могут получить красные книги на придомовые участки. В случае разбирательств суд может посчитать, что эта земля не принадлежит жильцам, и изъять ее на законных основаниях.