Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к ответственности Асылбека Жээнбекова

Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов требует привлечь к ответственности экс-спикера Асылбека Жээнбекова и депутатов Жогорку Кенеша, ранее продвигающих ратификацию соглашения с ТВЕА. Об этом он заявил 24.kg.

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По его словам, подано соответствующее ходатайство. Юрист также просит прекратить уголовное дело в отношении его подзащитного Сапара Исакова ввиду отсутствия состава преступления.

«Если следователь меня не обманул, то мое ходатайство рассмотрят сегодня. В противном случае дело передадут в суд. Процесс ознакомления уже завершен», — сказал Нурбек Токтакунов.

Срок содержания под стражей Сапару Исакову, напомним, продлили до 13 февраля.

Бывший премьер арестован по обвинению в коррупции по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Выступая 18 декабря на суде по рассмотрению его меры пресечения, он заявил, что стал жертвой политического преследования. Сапар Исаков будет находиться под стражей в СИЗО ГКНБ до 13 февраля.