Шесть часов на допросе. Сапару Исакову предъявлены обвинения в коррупции

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова сегодня допрашивали более шести часов. Об этом он сообщил журналистам, покинув кабинет следователя. От других комментариев экс-чиновник отказался, сославшись на тайну следствия.

Как сообщает пресс-центр ГКНБ, Сапару Исакову предъявлены официальные обвинения в рамках уголовного дела по модернизации Бишкекской ТЭЦ в коррупции.

Установлено, что он в 2013 году будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента КР при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека», используя свое политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц, пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере.

По этому громкому уголовному делу уже арестованы семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли, в том числе экс-глава Энергохолдинга Айбек Калиев, бывший генеральный директор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Всем семерым официально предъявлены обвинения в коррупции.

Сапар Исаков будет находится под подпиской о невыезде.