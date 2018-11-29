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Общество

С 2016 года цирк потратил на бензин 832 тысячи сомов. А машины на балансе нет

Скандал вокруг Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева не утихает почти месяц. Творческий коллектив открыто заявляет о недовольстве нынешним руководством в лице директора цирка Курмангазы Исанаева и его заместителя Дарьи Кусеиновой.

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Говорят о нарушениях и депутаты Жогорку Кенеша. Так, на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Аида Касымалиева заявила, что в цирке процветает коррупция. Ее слова подтвердили в Генеральной прокуратуре и Счетной палате: выявлены многочисленные нарушения. Кроме того, депутат возмутилась тем, что Курмангазы Исанаев несколько раз звонил ей и просил снять вопрос с повестки комитета.

24.kg проанализировало сайт государственных закупок и нашло несколько интересных фактов.

По словам сотрудников цирка, на балансе нет автомашины. При этом, по данным сайта госзакупок, с июля 2016 года бензин АИ-92 и АИ-95 закуплен на 832 тысячи 387 сомов.

Если разделить эту сумму на 30 месяцев (период по сегодня) и 22 рабочих дня в месяц, получается, что в день цирк расходует примерно 30 литров бензина. Для расчетов взяли среднюю цену бензина — 42 сома.

Кстати, согласно штатному расписанию, в цирке есть водитель легкового авто и водитель автобуса. 

Интересно, что Кыргызский национальный академический театр оперы и балета с 2015 года на бензин для двух машин, которые официально стоят на его балансе, истратил всего 245 тысяч 291 сом.

На услуги связи госцирк истратил в 2016-м 158 тысяч сомов. При этом с мая по декабрь 64 тысячи сомов истрачено на покрытие расходов услуг сотовой связи для трех номеров.

То есть в месяц на услуги сотовой связи один абонент тратит 2,6 тысячи сомов.

Не экономит цирк на канцелярских и хозяйственных товарах. Согласно данным сайта государственных закупок, 6 июня 2018 года по этой статье объявлен тендер на 50 тысяч 529 сомов. И уже 22 июня появляется новый тендер на эти же нужды еще на 56 тысяч 236 сомов.

При этом на приобретение костюмов и реквизита с 2016 года цирк потратил 58 тысяч 691 сом и 45 тысяч сомов соответственно. Следует отметить, что также был тендер на 298 тысяч сомов на костюмы и реквизит по проекту «Уркун», но на него Министерство культуры выделяло цирку дополнительные 400 тысяч.

В 2016 году цирк приобрел три холодильника по 19 тысяч сомов и два новых кресла за 15 тысяч. 

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