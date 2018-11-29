С 2016 года цирк потратил на бензин 832 тысячи сомов. А машины на балансе нет

Скандал вокруг Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева не утихает почти месяц. Творческий коллектив открыто заявляет о недовольстве нынешним руководством в лице директора цирка Курмангазы Исанаева и его заместителя Дарьи Кусеиновой.
Говорят о нарушениях и депутаты Жогорку Кенеша. Так, на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Аида Касымалиева заявила, что в цирке процветает коррупция. Ее слова подтвердили в Генеральной прокуратуре и Счетной палате: выявлены многочисленные нарушения. Кроме того, депутат возмутилась тем, что Курмангазы Исанаев несколько раз звонил ей и просил снять вопрос с повестки комитета.
24.kg проанализировало сайт государственных закупок и нашло несколько интересных фактов.
По словам сотрудников цирка, на балансе нет автомашины. При этом, по данным сайта госзакупок, с июля 2016 года бензин АИ-92 и АИ-95 закуплен на 832 тысячи 387 сомов.
Кстати, согласно штатному расписанию, в цирке есть водитель легкового авто и водитель автобуса.
Интересно, что Кыргызский национальный академический театр оперы и балета с 2015 года на бензин для двух машин, которые официально стоят на его балансе, истратил всего 245 тысяч 291 сом.
На услуги связи госцирк истратил в 2016-м 158 тысяч сомов. При этом с мая по декабрь 64 тысячи сомов истрачено на покрытие расходов услуг сотовой связи для трех номеров.
То есть в месяц на услуги сотовой связи один абонент тратит 2,6 тысячи сомов.
При этом на приобретение костюмов и реквизита с 2016 года цирк потратил 58 тысяч 691 сом и 45 тысяч сомов соответственно. Следует отметить, что также был тендер на 298 тысяч сомов на костюмы и реквизит по проекту «Уркун», но на него Министерство культуры выделяло цирку дополнительные 400 тысяч.
В 2016 году цирк приобрел три холодильника по 19 тысяч сомов и два новых кресла за 15 тысяч.