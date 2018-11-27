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Общество

Скандал в цирке. Артисты требуют уволить директора и предложили свою кандидатуру

Артисты Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева обратились с открытым письмом к министру культуры, информации и туризма Азамату Жаманкулову. Они просят решить вопрос о директоре Курмангазы Исанаеве и его заместителе Дарье Кусеиновой. 

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По их словам, директор цирка и его заместитель должны покинуть свой пост в связи с многочисленными нарушениями и дать дорогу молодым. 

В обращении сказано, что Курмангазы Исанаев не дает развиваться цирку, при нем процветает коррупция. А пост директора должна занять знаменитая артистка, представитель цирковой династии, серебряный призер III Всемирных игр кочевников, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, Европы 32-летняя Аида Акматова.

По словам артистов цирка, она работала менеджером в Германии, КНР, Италии, ОАЭ и Франции. Они считают, что именно такой человек может возродить цирковое искусство в Кыргызстане и развивать отечественный цирк.

Под петицией подписались 26 артистов из 39, и семь, кто находится на гастролях, дали устное согласие. 

Сам Курмангазы Исанаев, отвечая на обвинения бывших сотрудников цирка, сказал, что никаких законов не нарушал. Наоборот, до его прихода цирк хотели превратить в ОсОО, а он не позволил. Директор цирка пообещал, что если депутатская комиссия найдет нарушения, он уйдет в отставку.
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