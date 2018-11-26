17:14
USD 69.85
EUR 79.45
RUB 1.06
Власть

Счетная палата и Генпрокуратура нашли нарушения в цирке

Читайте по теме
В цирке коррупция и ужасная обстановка. В парламенте заявляют о нарушениях

Аудиторы Счетной палаты проверяли деятельность Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева за 2017 год и выявили нарушения. Об этом заявлено сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам.

Нардепы рассматривают заявление бывших сотрудников цирка. Они обвиняют директора Курмангазы Исанаева в коррупции.

Аудиторы отметили, что выявлены недостачи, нецелесообразное использование средств, но полные данные с цифрами СП КР передаст в прокуратуру.

Сотрудники надзорного органа добавили, что с 2010 года в цирке проведены 60 проверок, и подчеркнули, их проверяющие тоже нашли нарушения. В частности, в цирке есть терапевт, хотя в штатном расписании эта единица не значится.

Отметим, всего в цирке девять арендаторов. На спецсчет цирка поступило 5 миллионов сомов за 2017 год.

«Вы не развиваете цирк. Нет творческого полета. Скажите, что мало денег вам выделяется, всего 18 миллионов сомов. Но наш кинематограф тоже получает копейки, однако им все гордятся», — возмущен депутат Сыдак Шер-Нияз.

Аида Касымалиева подчеркнула, что ежегодно цирк получает на ремонт миллионы. С 2006 года в целом 56 миллионов сомов. Она упрекнула администрацию цирка, что ей как парламентарию предоставили ложную информацию.

Теперь по билетам. С октября было проведено семь представлений. Где деньги?

Аида Касымалиева
Она сказала, что не понимает, куда деваются деньги, и поддержала своего коллегу Сыдыка Шер-Нияза, что цирк не развивается.

«Вы (директор цирка. — Прим. 24.kg) мне неоднократно звонили и просили меня снять вопрос. После 60 проверок вы сами должны были уйти и дать дорогу молодым. Министерство культуры тоже отписками занимается. Так нельзя», — возмутилась Аида Касымалиева.
Ссылка:
просмотров: 596
Версия для печати
Материалы по теме
В цирке коррупция и ужасная обстановка. В парламенте заявляют о нарушениях
Кафе в цирке не будет. Администрация о детской студии для малоимущих
Детям здесь не рады. Почему пытаются закрыть студию для малоимущих при цирке
Студию для детей из малоимущих семей закрыли. Пояснения директора цирка
Артисты цирка требуют уволить директора и упрекают его в финансовых растратах
Директор школы № 56: Родители не возражали против похода в цирк
Школьников Бишкека заставляют покупать билеты в цирк
Питейная аренда. Как помещения Кыргызского цирка раздали под кафе
Цирк, да и только. Кассу шапито установили посреди тротуара
Сохраняем спокойствие. Страус набросился на зрителей в цирке Казани
Популярные новости
Атамбаев сделал харакири. Реакция людей на&nbsp;интервью экс-президента Кыргызстана Атамбаев сделал харакири. Реакция людей на интервью экс-президента Кыргызстана
Мэр города&nbsp;Ош является гражданином России Мэр города Ош является гражданином России
Миллионы Алмазбека Атамбаева. На&nbsp;чем заработал состояние экс-президент Миллионы Алмазбека Атамбаева. На чем заработал состояние экс-президент
О&nbsp;соратниках и&nbsp;предателях. Семь цитат Алмазбека Атамбаева О соратниках и предателях. Семь цитат Алмазбека Атамбаева
Бизнес
MegaCom: в&nbsp;Караколе открыт горнолыжный сезон&nbsp;&mdash; 2018-2019! MegaCom: в Караколе открыт горнолыжный сезон — 2018-2019!
Выбор года. Лучшая газета 2018 года&nbsp;&mdash; &laquo;Супер-Инфо&raquo; Выбор года. Лучшая газета 2018 года — «Супер-Инфо»
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; запустил в&nbsp;контактном центре круглосуточную поддержку клиентов Банк «Бай Тушум» запустил в контактном центре круглосуточную поддержку клиентов
Продолжается онлайн-голосование &laquo;Лучшая авиакомпания&nbsp;&mdash; выбор пассажиров&raquo; Продолжается онлайн-голосование «Лучшая авиакомпания — выбор пассажиров»