Счетная палата и Генпрокуратура нашли нарушения в цирке

Читайте по теме В цирке коррупция и ужасная обстановка. В парламенте заявляют о нарушениях

Аудиторы Счетной палаты проверяли деятельность Кыргызского государственного цирка имени А.Изибаева за 2017 год и выявили нарушения. Об этом заявлено сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам.

Нардепы рассматривают заявление бывших сотрудников цирка. Они обвиняют директора Курмангазы Исанаева в коррупции.

Аудиторы отметили, что выявлены недостачи, нецелесообразное использование средств, но полные данные с цифрами СП КР передаст в прокуратуру.

Сотрудники надзорного органа добавили, что с 2010 года в цирке проведены 60 проверок, и подчеркнули, их проверяющие тоже нашли нарушения. В частности, в цирке есть терапевт, хотя в штатном расписании эта единица не значится.

Отметим, всего в цирке девять арендаторов. На спецсчет цирка поступило 5 миллионов сомов за 2017 год.

«Вы не развиваете цирк. Нет творческого полета. Скажите, что мало денег вам выделяется, всего 18 миллионов сомов. Но наш кинематограф тоже получает копейки, однако им все гордятся», — возмущен депутат Сыдак Шер-Нияз.

Аида Касымалиева подчеркнула, что ежегодно цирк получает на ремонт миллионы. С 2006 года в целом 56 миллионов сомов. Она упрекнула администрацию цирка, что ей как парламентарию предоставили ложную информацию.

Теперь по билетам. С октября было проведено семь представлений. Где деньги? Аида Касымалиева

Она сказала, что не понимает, куда деваются деньги, и поддержала своего коллегу Сыдыка Шер-Нияза, что цирк не развивается.

«Вы (директор цирка. — Прим. 24.kg) мне неоднократно звонили и просили меня снять вопрос. После 60 проверок вы сами должны были уйти и дать дорогу молодым. Министерство культуры тоже отписками занимается. Так нельзя», — возмутилась Аида Касымалиева.