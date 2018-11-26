В цирке коррупция и ужасная обстановка. В парламенте заявляют о нарушениях

В Кыргызском государственном цирке имени А.Изибаева царят коррупция и ужасная обстановка. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам рассказала депутат Аида Касымалиева.

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По ее словам, к ней и другим нардепам поступило заявление о вопиющих нарушениях в цирке, коррупционных схемах при продаже билетов, сдаче в аренду под питейные заведения территории, принадлежащей цирку. Аида Касымалиева подчеркнула, что готова сама поехать в цирк в сопровождении СМИ и проверить.

Один из заявителей — народный артист Манат Эшимбеков. Он признался, что его уволили за прогулы, хотя он отдал цирку всю жизнь. По его словам, нынешний директор Курмангазы Исанаев разбазарил весь реквизит. В цирке остались всего три лошади.

В свою очередь народные избранники ответили, что готовы создать депутатскую комиссию и выяснить, что происходит в цирке.

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Сам Курмангазы Исанаев, отвечая на обвинения бывших сотрудников цирка, сказал, что никаких законов не нарушал. Наоборот, до его прихода цирк хотели превратить в ОсОО, а он не позволил. Директор цирка поблагодарил нардепов за инициативу создать комиссию и пообещал, что если они найдут подтверждение слов жалобщиков, он уйдет в отставку.