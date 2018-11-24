Владельца ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» Александра Рябушкина водворили в СИЗО-1 на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Напомним, Генпрокуратура, рассмотрев заявление экс-хозяина издательского дома Александра Кима о рейдерском захвате в 2014 году Александром Рябушкиным холдинга «Вечерний Бишкек», возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Мошенничество» УК КР. Генерального директора «Вечерки» задержали 21 ноября.