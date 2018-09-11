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Общество

Дело «Вечерки». Имущество Александра Рябушкина арестовано

Имущество нынешнего владельца издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Рябушкина арестовано. Об этом 24.kg сообщили в правовой клинике «Адилет».

По данным организации, Генпрокуратура, рассмотрев заявление экс-хозяна ИД Александра Кима о рейдерском захвате в 2014 году Александром Рябушкиным холдинга «Вечерний Бишкек», возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Мошенничество» УК КР.

Расследованием занимается МВД. Уголовное дело самого Александра Кима будет пересмотрено в суде. Слушание назначено на 14 сентября.

Напомним, Александра Кима приговорили к шести годам условно. Он обвиняется в злоупотреблении положением служащего коммерческой организации и по решению суда должен выплатить Александру Рябушкину 27 миллионов сомов. Подсудимый назвал это дело политическим и потребовал его пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.
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