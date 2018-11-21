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Общество
Сюжет: Дело «Вечерки» (116)

В Бишкеке задержали Александра Рябушкина

В Бишкеке задержали генерального директора ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» Александра Рябушкина.  Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Следственная служба министерства расследует уголовное дело по фактам злоупотребления полномочиями служащих коммерческих или иных организаций, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и использования поддельных документов.

В ходе проверки по заявлениям акционеров ЗАО Издательский дом «Вечерний Бишкек» выявлены нарушения закона со стороны руководителей издания.

«По решению Свердловского районного и Бишкекского городского судов в 2016 году с ЗАО «Издательский дом Вечерний Бишкек», редакции газеты «Вечерний Бишкек», сайта www.vb.kg, газет «Жаны агым», «МСН», рекламной фирмы «Рубикон», типографии солидарно взыскана в пользу Эркина Мамбеталиева компенсация в один миллион сомов.

Свердловский районный суд в 2015 году с ЗАО «Издательский дом Вечерний Бишкек» взыскал моральный ущерб в один миллион сомов в пользу Икрамжана Илмиянова.

По данным следствия, 21 октября 2016 года директор ЗАО «Издательский дом Вечерний Бишкек» Мурат Божокоев с Александром Рябушкиным, используя распорядительные и управленческие полномочия, вопреки интересам акционеров «Вечернего Бишкека», подписали соглашение с Эркином Мамбеталиевым о выплате миллиона сомов из средств ЗАО «Издательский дом Вечерний Бишкек», тогда как данная сумма взыскана с трех юридических лиц солидарно», — сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что в тот же день из кассы ЗАО «Издательский дом Вечерний Бишкек» Эркину Мамбеталиеву по расходному ордеру выдали наличные. Действиями Мурата Божокоева и Александра Рябушкина причинен значительный материальный ущерб акционерам закрытого акционерного общества.

«Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК КР», — пояснили в МВД.

Ранее Генпрокуратура, рассмотрев заявление экс-хозяина издательского дома Александра Кима о рейдерском захвате в 2014 году Александром Рябушкиным холдинга «Вечерний Бишкек», возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Мошенничество» УК КР.
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