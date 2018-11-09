Афиша на выходные: 10-11 ноября

Театр

10 ноября. Трагифарс «Звериные истории»

Зритель окажется в очаровании остроумного текста, азартной игры, легкой пластики, в которой элементы, характерные для животных, логично смешиваются с узнаваемым поведением людей. Именно поэтому звериные истории быстро облекались в человечьи имена и лица — каждый зритель узнает в героях самого себя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

11 ноября. Спектакль «Ыр. Песнь Чингизу»

Это перформанс по мотивам произведений Чингиза Айтматова. Приходите заранее или без опозданий, режиссер очень строг и пунктуален.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

11 ноября. Комедия «Ну и фрукт ты!»

Денежные махинации — штука тонкая, здесь нужно все тщательно продумать и переиграть. Об этом прекрасно знает хитрый чиновник Бибиков, когда приезжает из своего городка N в столицу. В гостиничном номере его ожидает сейф с двумя миллионами и помощник Жора. Все должно идти по плану, если бы не внезапная соседка — роковая Марго...

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Акции, концерты, фестивали

10 ноября. Kitepfest 2018

Основной будет тема поиска призвания. На фестивале выступят представители пока еще не самых популярных, но важных для развития нашего общества профессий. Этот фестиваль посвящен 75-летию сказки-притчи Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Республиканская библиотека имени К.Баялинова, 13.00.

10 ноября. Концерт Bamboo BASS (Берлин)

После многих успешных ночей в Берлине и Лондоне BAMBOO BASS приезжает в Кыргызстан. Карибские вибрации встретятся с латиноамериканским саундом и с Afrobeats. Будут самые безумные тропические мелодии (регги, дэнсхолл, Soca, Калипсо, афробит, кумбия, зук и многое другое).

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

10 ноября. Концерт Swanky Tunes (Россия) Swanky Tunes — российское диджейское трио. Концерт в рамках тура в честь двадцатилетия группы. Не упусти возможность ощутить звучание самых взрывных хитов группы. «Асанбай-центр», 21.00. Купить билеты 10 ноября. Концерт группы «Эльсинор» Их песни крутят по радио, а тексты знает каждый любитель кыргызской рок-музыки. Группа исполнит лучшие свои композиции. Бар «111», 22.00. 10 ноября. Творческий вечер Нурлана Суймоналиева В программе популярные произведения, арии из опер мировой, русской и национальной классики в исполнении ведущих мастеров искусств кыргызской оперы. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

10 ноября. Концерт Рональда Бэйкера (США)

Ценители музыки отмечают невероятную энергетику трубача и его способность смешивать сложность джазовых композиций с естественной меланхолией блюза. Среди музыкальных влияний его квинтета, выпустившего 7 альбомов авторской музыки, произведения Хораса Сильвера и классических джазменов, чью манеру он успешно смешивает с современными мотивами.

Easy Pub, 20.00.

11 ноября. Открытый микрофон

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, зарегистрируйтесь заранее по телефону 0772165240.

Кафе Chicken Star, 21.00.

11 ноября. Концерт резидента Comedy Сlub Андрея Бебуришвили

Выступят также участники команды «Азия MIX», финалист «Comedy Баттл» Назгуль Аилчинова, участники «Открытого микрофона».

Дворец спорта имени Кожомкула, 18.00.

Выставки, ярмарки

4 октября — 31 декабря. Выставка «Писатель планетарного масштаба»

Представлены фотоматериалы, документы, книги о жизни и деятельности Чингиза Айтматова.

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе, 9.30-17.30.

26 октября — 11 ноября. Выставка творческой группы «Акцент»

На выставке представлено более 110 работ: живопись, графика, скульптура, ювелирные изделия. Примут участие художники из Казахстана.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

7-11 ноября. Выставка-ярмарка изделий швейной продукции

Вы сможете приобрести продукцию местных производителей — одежду, обувь, аксессуары, ткани.

Дворец спорта имени Кожомкула.

Мастер-классы, тренинги, акции

10 ноября. Встреча «Как раскрыть потенциал вашего ребенка?»

Первое мероприятие перед стартом «Школы развития предпринимательского мышления Поколения Z». Выступят Артур Зотов, Юлия Пирогова и другие спикеры. Регистрация по ссылке.



OlolohausErkindik, 17.00.

10 ноября. Мастер-класс «Три самых опасных психотипа в личностных отношениях»

Опыт, полученный на мастер-классе, восстановит вашу самооценку, поможет справиться с личной драмой, избежать подобных ошибок, поверить в себя для новых счастливых отношений. Регистрация по телефону 0556699279.

Консалтинговый центр «ИнтерАктив», 18.00.

10 ноября. Тренинг «Самодисциплина за 21 день!»

Спикер Талант Мурзаев расскажет, как избавиться от лени и начать действовать, как начать планировать и перестать откладывать дела, как успевать во всем и быть энергичным.

Отель «Достук», 18.00.

10 ноября. Мастер-класс «Вкусовые имитации»

Вы узнаете, как уникальным способом приготовить пищу с ярким вкусом без потери полезных свойств, которая способна удивить любого гурмана. Регистрация по телефону 0550961232.

Кондитерская «Yummy», 11.00.

11 ноября. Городской тур «По улицам Фрунзе»

Тур позволит вам взглянуть на Бишкек с совершенно иной стороны. Вы окунетесь в ностальгическую атмосферу былого и узнаете много интересных фактов из истории города и выдающихся личностей Кыргызстана.

Кафе-бар «Пьяный Lось», 13.00.

11 ноября. Географический диктант

Проводится Русским географическим обществом в четвертый раз. Хотите проверить уровень своих знаний в области географии и получить свидетельство об участии, приходите.

Отель «Горы Азии», 11.30.

Для детей

10 ноября. Творческий мастер-класс

Каждую субботу опытные тренеры будут развивать таланты ваших детей.

Coffee Space, 15.00.

10 ноября. Мастер-класс «Слаймы своими руками»

В последнее время слаймы завоевали популярность среди детей и взрослых. Считается, что они успокаивают и снимают стресс как у своих маленьких владельцев, так и у их родителей. Новое название желейной забавы — «лизуны».

ТЦ «Детский мир», 16.00.

10 ноября. Сказка «Жила-была Сыроежка»

Злой Мухомор задумал избавиться от обитающих на солнечной полянке добрых и веселых съедобных грибов. Для этого он вместе с поганками похитил ключ от волшебного сундучка. А волшебный он потому, что управляет дождем. И кто знает, как бы повернулись события, если бы ни храбрость Сыроежки и ее верных друзей.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

11 ноября. Детский спектакль «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории, — лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой. Красочные декорации, яркие костюмы, остроумные диалоги — все это не оставит равнодушным даже самого прихотливого юного зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

11 ноября. Спектакли «Теремок» и «Капка түшүп кармалдык»

«Теремок» — сценическая композиция по одноименной сказке Самуила Маршака.

В сказке «Капка тушуп кармалдык» показана дружба муравья и стрекозы. Но личинки бабочек стали им завидовать и устраивать всякие гадости, чтобы ее разрушить.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.