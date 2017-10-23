В Кыргызстане есть перебои в поставках казахстанского угля. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Кубан Мырзаканов.

По его словам, официального запрета на поставку угля в Кыргызстан нет. ТЭЦ Бишкека получает топливо в штатном режиме. Существуют лишь перебои в поставках топлива для населения.

Кыргызстанская делегация находится в Казахстане. Отсутствие угля для населения там объясняют дефицитом подвижного состава из-за заготовки угля на территории Казахстана.

Напомним, соседняя республика предложила ограничить экспорт угля на период подготовки к отопительному периоду.