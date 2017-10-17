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Экономика

Казахстан предложил ограничить экспорт угля

Казахстан предложил ограничить экспорт угля на период подготовки к отопительному периоду. Такое предложение поступило от Министерства экономики РК.

В ОАО «Электрические станции» ИА «24.kg» сообщили, что проблем с поставками казахстанского угля на ТЭЦ Бишкека нет: на складах теплоцентрали в настоящее время 261 тысяча 119 тонн как местного, так и импортного топлива. Накануне поступило 57 полувагонов угля из Казахстана, это около 3,8 тысячи тонн. Ежедневно расходуется около 2 тысяч тонн топлива.

О предложении казахстанской стороны «Электрическим станциям» ничего не известно.

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Обострение отношений между двумя республиками произошло после жестких высказываний президента Алмазбека Атамбаева в адрес руководства Казахстана. Уже вечером 10 октября соседи ужесточили контроль на границе. Позже они усилили фитосанитарный и ветеринарный контроль. На кыргызско-казахской границе, особенно на КПП «Ак-Тилек» скопилась огромная очередь из грузовиков, которые пытаются выехать в соседнюю республику.

В то же время в Таласе возник дефицит казахского цемента. «До проблем на кыргызско-казахской границе мешок казахского цемента стоил 230 сомов, а сейчас его просто нет в продаже», — жалуются местные жители.
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