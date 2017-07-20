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Экономика

«Кыргызалтын» о шумихе вокруг 6 процентов доли страны в проекте «Кумтор»

Председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Алмаз Алимбеков прокомментировал ИА «24.kg» сообщение о том, что доля Кыргызстана в Centerra Cold Inc.  сократилась.

Ранее отмечалось, что из-за дополнительной эмиссии акций доля Кыргызстана уменьшилась на шесть процентов. По словам Алмаза Алимбекова, дополнительная эмиссия акций Centerra Cold Inc.  позволит «Кыргызалтыну» получать дивиденды на протяжении еще 20 лет.

Он подтвердил, что в 2016 году компанией Centerra Cold Inc.  завершена сделка по приобретению североамериканской горнодобывающей компании Thompson Creek Metals Inc. (ТКМ).

Финансирование сделки осуществлялось в том числе за счет дополнительной эмиссии. Размер этой сделки составил около $1,1 миллиарда. В рамках сделки дополнительно выпущено и размещено на рынке около 26,6 миллиона акций. В итоге привлечено $141,4 миллиона. К тому же дополнительный выпуск 22,3 миллиона акций обменяли на акции TKM.

«Количество акций, принадлежащих ОАО «Кыргызалтын», в результате не изменилось, но выпуск дополнительной эмиссии привел к снижению доли ОАО «Кыргызалтын» с 32,1 процента до примерно 26,6 процента. Но речь не идет о снижении на шесть процентов. При этом пропорционально снизилась доля и всех остальных акционеров.

Сделка проведена в соответствии с международным законодательством и одобрена большинством членов совета директоров Centerra Cold Inc. », — прокомментировал Алмаз Алимбеков.

«Сделка дает возможность «Кыргызалтыну», во-первых, увеличить размеры дивидендов, положенных ему, в полтора раза, и, во-вторых, компания сможет получать дивиденды еще как минимум на протяжении двадцати лет», — уверен глава «Кыргызалтына».

Он объясняет, что Thompson Creek Metals Inc. (ТКМ) является действующим предприятием. Компания имеет в активах месторождения по добыче золота, меди и молибдена. Основным активом ТКМ является медно-золотое месторождение Маунт Миллигэн, расположенное в канадской провинции Британская Колумбия, которое можно считать одним из наиболее привлекательных и прибыльных горнодобывающих проектов в Канаде. Его запасы золота составляют около 177 тонн, меди — 991 тысячу тонн. Срок эксплуатации рудника, начиная с 2017 года, составляет 20 лет.

С приобретением ТКМ объемы производства золота Centerra Cold Inc. существенно возрастут. С учетом низкой себестоимости производства золота на руднике Маунт Миллигэн, это позволит увеличить общую прибыль почти в два раза.

Алмаз Алимбеков
«В свою очередь, возросшая за счет дивидендов прибыль ОАО «Кыргызалтын» пропорционально увеличит и сумму отчислений в республиканский бюджет», — заключил Алмаз Алимбеков.
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