Доля Кыргызстана в проекте «Кумтор» уменьшилась на 6 процентов

Доля Кыргызстана в проекте «Кумтор» за год уменьшилась на 6 процентов. Как стало известно ИА «24.kg», канадская компания Centerra Cold Inc. в 2016 году купила фирму Thompson Creek, которая также специализируется на добыче золота и металла.

Финансовая операция оценивается в сумму чуть более одного миллиарда долларов. Для обеспечения удачной сделки была проведена дополнительная эмиссия акций. Всего было выпущено 26 599 500 новых акций на сумму $141,4 миллиона.

Это позволило Сenterrа обеспечить резервирование кредита у синдиката банков в размере $325 миллионов. Для оплаты также были привлечены акции Centerra, которые обменяли на акции Thompson Creek. Одна акция вновь приобретенной компании была оценена в 0,0988 акции Centerra.

В результате этой сделки и дополнительной эмиссии ценных бумаг доля ОАО «Кыргызалтын», составлявшая до 2016 года 32,7 процента, снизилась до 26,28 процента.

Сегодня рыночная цена пакета акций «Кыргызалтына» составляет $412 миллионов. Количество акций осталось прежним - 77 401 766 штук.

У кыргызской стороны есть еще несколько основных институциональных партнеров крупнейшего в республике золоторудного месторождения Кумтор.

У компании BlackRock Inс. 36 604 246 акций, что составляет 12,57 процента. Сама Centerra сегодня владеет 28 320 104 акциями, что составляет 11,69 процента. Четвертым крупным акционером является Van Eck Associates Corporation, которой принадлежит 25 210 193 акции и, соответственно, 8,66 процента доли.

В 2003 году доля Кыргызстана с 67 процентов упала до 33 процентов. Еще через год уменьшилась до 16 процентов. Лишь в апреле 2009-го удалось подписать новое соглашение с Centerra и вернуться к цифре 32,74 процента акций.

Переговоры между кыргызской и канадской стороной с переменным успехом длятся уже более 10 лет. И все чаще с обеих сторон звучат ультиматумы.

Само золоторудное месторождение за это время из чисто экономического предприятия, похоже, превратилось в политический проект.

Причем каждая новая власть обвиняла предыдущую в продаже интересов страны и обещала восстановить первоначальное распределение долей в «Кумторе».

В мае депутаты парламента на ура приняли отчет правительства Сооронбая Жээнбекова. Его сторонники отмечали, что премьер работает открыто и оперативно решает все внутренние проблемы.

Но почему-то в своем выступлении глава правительства ни слова не сказал о потерях на внешнем фронте. Похоже, чиновники пока не разглядели утрат Кыргызстана в золоторудном проекте.

Алмазбек Атамбаев, возглавлявший правительство при Курманбеке Бакиеве, увеличил долю Кыргызстана до 32,74 процента.