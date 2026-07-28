В Кыргызстане выявили около 40 компаний с повышенными санкционными рисками

В Кыргызстане выявили около 40 компаний, которые могут представлять повышенные санкционные риски.

По данным Министерства экономики и коммерции, 27 июля под председательством специального представителя президента по особым поручениям Бакыта Сыдыкова прошло совещание по реализации государственной политики в сфере соблюдения международных санкционных режимов. В нем участвовали представители государственных органов, Национального банка и коммерческих банков.

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На встрече отметили, что международные партнеры положительно оценивают меры страны по совершенствованию механизмов предотвращения обхода санкционных режимов. В частности, речь о проверке компаний, деятельность которых может быть связана с повышенными санкционными рисками.

Сообщается, что за три недели после предыдущего заседания межведомственной рабочей группы прекратили работу трех юридических лиц: ОсОО «Шисан», ОсОО «Рама Групп» и ОсОО «Нова Проект». Кроме того, отозвана лицензия у одной криптокомпании.

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Представители ЗАО «ЭкоИсламикБанк» сообщили, что банк не проводит операции с лицами и компаниями, включенными в санкционные списки и работает в соответствии с требованиями внутреннего комплаенс-контроля и международными стандартами финансового мониторинга.

По итогам совещания государственным органам поручено в течение недели завершить проверочные мероприятия по выявленным субъектам и принять решения в соответствии с законодательством.

Из-за подозрений в обходе санкций против РФ под международные ограничения стали попадать компании из третьих стран. Так, в 21-й пакет антироссийских санкций ЕС попали три фирмы из Кыргызстана и «ЭкоИсламикБанк». Ограничения ввели из-за использования этим банком системы передачи финансовых сообщений якобы для помощи РФ обходить наложенные запреты.

Кроме того, Евросоюз ввел санкции против зарегистрированной в Бишкеке криптовалютной платформы TengriCoin, «Керемет Банка» и «Капитал Банка». Полностью запретили поставку в республику металлорежущих станков с числовым программным управлением и сложного коммуникационного оборудования.

С 2024 по 2025 год под различные ограничительные меры США, Великобритании, ЕС и Канады уже попали несколько коммерческих структур КР. В их числе «Капитал Банк Центральной Азии», банки «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк», платежная платформа A7, криптовалютные биржи Grinex и Meer. Первые санкции против частных компаний республики применили в июне 2024-го.