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Экономика
Сюжет: Санкции против Кыргызстана

Антироссийские санкции ЕС: запрещены операции с кыргызским «ЭкоИсламикБанком»

Европейский союз запретил операции с кыргызским «ЭкоИсламикБанком». Решение отражено в 21-м пакете санкций, которое вступит в силу 13 августа 2026 года.

Согласно реестру ЕС, ограничения введены из-за использования этим банком системы передачи финансовых сообщений якобы для помощи России обходить наложенные запреты.

В 2022 году РФ отключена от международной системы SWIFT и в стране создали систему передачи финансовых сообщений Банка России. Это аналог SWIFT.

Также санкции расширяются в отношении участников российской трансграничной системы денежных переводов «А7». В реестре данных Евросоюза указано, что с 13 августа ограничения вводятся в отношении компаний «А7-Нигерия» и «А7-Африка». Из открытых источников известно, что они зарегистрированы в Бишкеке в сентябре 2025 года. Учредителями указаны Чидибере Эммануэль Ажаере (гражданин Нигерии) и Доссу Тоссу (Республика Того), а партнером числится российская компания «А7».

В санкционный список также вошли пять фирм из Центральной Азии, которых в ЕС подозревают в содействии российскому военно-промышленному комплексу. Среди них три кыргызстанские компании — «Нова Проект», «Рама групп» и «Шисан».

Также указаны две казахстанские фирмы — «ТауКЗ» (Астана) и «КБР Технолоджис» (Павлодар). С 24 июля в отношении всех этих ОсОО вводится усиленный экспортный контроль.     
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/383006/
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