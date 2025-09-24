Садыр Жапаров раскритиковал Запад за санкции в отношении Кыргызстана

Необоснованные санкции расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны и как давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики. Об этом президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, выступая на общих дебатах 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, Кыргызстан прилагает все усилия для самостоятельного укрепления своей экономики. Он также акцентировал, что КР строго выполняет и будет выполнять свои международные обязательства.

«Однако мы не можем жертвовать интересами наших граждан и экономическим развитием страны», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Глава государства констатировал, что санкции, введенные в отношении Кыргызстана, основаны на ложной информации, распространяемой отдельными неправительственными организациями и недобросовестными гражданами.

Он отметил, что государство готово принять независимые международные аудиты для тщательной проверки деятельности банков Кыргызстана.

По данным президента, в 2024 году страны Европейского союза осуществили торговлю с Россией на сумму $141 миллиард, из которых $36 миллиардов пришлось на импорт из РФ. А Великобритания, которая ввела санкции против двух кыргызстанских банков, в прошлом году вела торговлю с Россией на сумму $2,2 миллиарда.

В связи с этим, Садыр Жапаров отметил, что кто-то оставляет за собой возможность сотрудничества с Россией, отстаивая собственные интересы, но другим это запрещают.

«Вы требуете, чтобы мы не сотрудничали с Россией, а сами активно развиваете с ней торгово-экономические связи. Нас с Россией связывает гораздо больше экономических отношений, чем вас», — заявил он.

Президент отметил, что в экономическом плане отказаться от сотрудничества с Россией Кыргызстан не может.

Кыргызстан не стремится к противостоянию с другими, а сотрудничает практически со всем миром, проводя многовекторную политику, добавил глава государства.

Он отметил, что например, Кыргызстан ежегодно продает в ту же Англию золото на сумму $1 миллиард.

«Моя первоочередная обязанность как президента страны — обеспечить безопасность моих граждан и страны, а также улучшить их экономическое положение», — резюмировал Садыр Жапаров.