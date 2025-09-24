07:30
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Власть

Садыр Жапаров раскритиковал Запад за санкции в отношении Кыргызстана

Необоснованные санкции расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны и как давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики. Об этом президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, выступая на общих дебатах 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, Кыргызстан прилагает все усилия для самостоятельного укрепления своей экономики. Он также акцентировал, что КР строго выполняет и будет выполнять свои международные обязательства.

«Однако мы не можем жертвовать интересами наших граждан и экономическим развитием страны», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Глава государства констатировал, что санкции, введенные в отношении Кыргызстана, основаны на ложной информации, распространяемой отдельными неправительственными организациями и недобросовестными гражданами.

Он отметил, что государство готово принять независимые международные аудиты для тщательной проверки деятельности банков Кыргызстана.

По данным президента, в 2024 году страны Европейского союза осуществили торговлю с Россией на сумму $141 миллиард, из которых $36 миллиардов пришлось на импорт из РФ. А Великобритания, которая ввела санкции против двух кыргызстанских банков, в прошлом году вела торговлю с Россией на сумму $2,2 миллиарда.

В связи с этим, Садыр Жапаров отметил, что кто-то оставляет за собой возможность сотрудничества с Россией, отстаивая собственные интересы, но другим это запрещают.

«Вы требуете, чтобы мы не сотрудничали с Россией, а сами активно развиваете с ней торгово-экономические связи. Нас с Россией связывает гораздо больше экономических отношений, чем вас», — заявил он.

Президент отметил, что в экономическом плане отказаться от сотрудничества с Россией Кыргызстан не может.

Кыргызстан не стремится к противостоянию с другими, а сотрудничает практически со всем миром, проводя многовекторную политику, добавил глава государства.

Он отметил, что например, Кыргызстан ежегодно продает в ту же Англию золото на сумму $1 миллиард.

«Моя первоочередная обязанность как президента страны — обеспечить безопасность моих граждан и страны, а также улучшить их экономическое положение», — резюмировал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344646/
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
В рамках сессии Генассамблеи ООН президент КР провел несколько встреч
Россия просит ИКАО ослабить авиационные санкции
США ввели санкции против 32 иностранных компаний за связи с Россией
Лидер США снял санкции с авиакомпании «Белавиа» и подарил Лукашенко запонки
Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков
Делегация Путина в США расплатилась за авиатопливо наличными
Минфин США ввел санкции против кыргызстанской криптобиржи Grinex
США введут санкции против России 8 августа, если не будет достигнуто перемирие
Индийские НПЗ перестали закупать российскую нефть после угроз Дональда Трампа
Против России ввели около 30 тысяч санкций — Дмитрий Медведев
Популярные новости
Дональд Трамп установил сбор в&nbsp;$100 тысяч за&nbsp;рабочие визы США для иностранцев Дональд Трамп установил сбор в $100 тысяч за рабочие визы США для иностранцев
В&nbsp;Кремле отреагировали на&nbsp;заявление Трампа, что Путин &laquo;подвел его&raquo; В Кремле отреагировали на заявление Трампа, что Путин «подвел его»
Президент Садыр Жапаров отправится в&nbsp;США для участия в&nbsp;сессии Генассамблеи ООН Президент Садыр Жапаров отправится в США для участия в сессии Генассамблеи ООН
Я&nbsp;скучал, сказал президент США: Дональд Трамп и&nbsp;Илон Маск помирились Я скучал, сказал президент США: Дональд Трамп и Илон Маск помирились
Бизнес
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
24 сентября, среда
07:26
Садыр Жапаров раскритиковал Запад за санкции в отношении Кыргызстана Садыр Жапаров раскритиковал Запад за санкции в отношени...
07:15
В рамках сессии Генассамблеи ООН президент КР провел несколько встреч
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 сентября, вторник
23:38
Испытания технологии по переводу мыслей человека в речь начинает Илон Маск
23:16
Трамп снова пообещал ввести тарифы против РФ, если не будет перемирия с Украиной
23:03
Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия 80-й сессии Генассамблеи ООН
22:58
Аскат Алагозов прокомментировал слухи об отставке мэра Бишкека
22:40
В Бишкеке пройдет второй вечер профессионального бокса