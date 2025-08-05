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Экономика

После перехода в госуправление прибыль «ЭлКат» выросла на 65 процентов

С переходом под государственное управление доходы ОсОО «ЭлКат» значительно выросли, сообщили в управделами президента.

Отмечается, что по итогам января — июня 2025-го предприятие заработало 935,7 миллиона сомов, что на 229 миллионов, или 32 процента, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом чистая прибыль увеличилась на 97,7 миллиона сомов, или на 65 процентов.

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Ведомство подчеркивает, что после передачи компании под контроль государства удалось улучшить операционную эффективность и стабилизировать финансовое положение.

Ранее у «ЭлКат» числился долг в 138 миллионов сомов — он был полностью погашен в кратчайшие сроки.

«В короткие сроки достигнуты хорошие результаты. Доходы и чистая прибыль растут по поручению главы государства Садыра Жапарова. Это пример эффективного управления государственными активами», — заявил глава управделами президента Каныбек Туманбаев.

Ранее Садыр Жапаров подписал Указ «О неотложных мерах по организации эффективного управления государственными компаниями и развитию цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры», согласно которому с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026-го вводится временная государственная монополия на поставку и предоставление международного интернет‑трафика. 

В рамках этого указа исключительное право получила компания «ЭлКат», которой будут переданы действующие контракты других операторов, а также 100 процентов акций фирмы «Акнет».

В марте этого года сообщалось, что крупнейший интернет-провайдер «ЭлКат» полностью перешел государству. Тогда Каныбек Туманбаев говорил, что у компании есть долг перед Всемирным банком в 1 миллиард 200 миллионов сомов.

До этого глава информационной службы администрации президента Дайырбек Орунбеков сообщал, что информация Алексея Ширшова помогла вернуть государству «ЭлКат». В феврале спецслужбы провели обыск в офисе компании. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338603/
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