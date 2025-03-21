Как Алексей Ширшов помог вернуть «ЭлКат», рассказал Дайырбек Орунбеков

Дело «ЭлКат» прокомментировал глава информационной службы администрации президента Дайырбек Орунбеков. На своей странице в Facedook он написал, что государству возвращены активы.

По словам чиновника, 20 марта 2025 года компания с ограниченной ответственностью «ЭлКат», оценивающаяся в 6 миллиардов сомов и ранее принадлежавшая Максиму Бакиеву и его приближенным, была полностью возвращена государству и вновь передана в ведение управления делами президента.

Читайте по теме В ГКНБ наконец прокомментировали задержание руководства «ЭлКат»

«Эта компания была создана в 2007 году бывшими сотрудниками управления делами президента — Закирали Кенжебаевым, Сергеем Шмелевым, Константином Левинцем и Михаилом Дудиным — по предварительному сговору с Максимом Бакиевым. Через незаконные судебные решения управление делами президента было выведено из числа учредителей компании, и «ЭлКат» перешла под контроль вышеуказанных лиц, связанных с Максимом Бакиевым», — рассказал Дайырбек Орунбеков.

Он добавил, что с тех пор «ЭлКат», обладающая активами на сумму $65-70 миллионов, находилась не в ведении государства, а под контролем Максима Бакиева.

«Даже после смены власти в 2010 году временное правительство не предприняло попыток вернуть «ЭлКат» государству. Информация, касающаяся этой компании, стала известна только после показаний Алексея Ширшова. Если бы он не предоставил эти сведения, «ЭлКат» до сих пор оставалась бы под контролем Максима Бакиева», — добавил чиновник.

Дайырбек Орунбеков также написал, что, согласно еще одному сообщению Алексея Ширшова, была выявлена другая «ценная собственность, принадлежащая Максиму Бакиеву, — вилла «Шато де ла Групп» (Château De La Garoupe), расположенная на юго-востоке Франции».

По его информации, ранее Максим Бакиев временно зарегистрировал эту недвижимость на своего партнера Бориса Березовского. После смерти Березовского Бакиев не смог переоформить ее на себя, и до сегодняшнего дня вилла остается без официального владельца. Два года назад правительство Кыргызстана начало работу по передаче этой собственности в государственную собственность. Работу возглавляет министр юстиции Аяз Баетов.

«После 2010 года могли остаться и другие незаконно присвоенные или расхищенные активы. Информация о компании «ЭлКат» и дорогостоящей недвижимости во Франции стала известна исключительно благодаря показаниям Ширшова. Это может означать, что есть и другие скрытые активы и незаконно выведенные средства. В случае возвращения Курманбека Бакиева в Кыргызстан, возможно, станут известны и другие преступные схемы. Вполне вероятно, что будут выявлены пропавшие средства из банковских ячеек, а также имущество, тайно зарегистрированное на членов временного правительства», — написал сотрудник «Ынтымак Ордо».

Он считает, что есть те, кто выступает против инициативы по возвращению Бакиева в страну и раскрытию этих фактов.

«Возможно, они опасаются разоблачения своих личных интересов и прошлых действий? Как известно, ранее в Кыргызстан был возвращен Аскар Акаев, и с его участием были получены ценные сведения по передаче Кумтора в госсобственность. Это также стало значительным достижением для государства», — резюмировал Дайырбек Орунбеков.

Ранее сообщалось, что 10 февраля спецслужбы провели обыск в офисе компании «ЭлКат». Изъяты документы и компьютеры.

За несколько дней до задержания Уланбек Толубаев завершил перерегистрацию компании в Минюсте.

Известно, что разбирательства между некими инвесторами и руководством ОсОО «ЭлКат» продолжались в течение длительного времени.

Компания является крупнейшим интернет-провайдером Кыргызстана с собственной оптоволоконной сетью и международным магистральным оператором связи. Основана в 1994 году.