В Кыргызстане вводится временная госмонополия на международный интернет

Президент Садыр Жапаров подписал указ, который с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026-го вводит временную 100-процентную государственную монополию на передачу и маршрутизацию международного интернет-трафика по территории страны.

Что это значит для республики и пользователей: